مضيفات حول العالم يكشفن أفضل مقعد على متن الطائرة

الوكيل الاخباري- يكمن سر الحصول على قسط كافٍ من النوم على متن الطائرة في اختيار المقعد المناسب والظروف الصحيحة.



ووفقاً لمضيفة شركة طيران الاتحاد الإماراتية لتشي كلاسينس، يعتبر اختيار المقعد المناسب ذو أهمية كبيرة، إذا كنت ترغب بالنوم خلال الرحلة. وتوضح أن اختيار مقعد معين "سيقلل من الاضطرابات" على متن الرحلة، ويخلق بيئة هادئة للنوم والقيلولة.

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وقالت ليشي لموقع "9ترافيل": "شخصياً، أختار دائماً مقعداً بجوار النافذة، لأنه يوفر جداراً صلباً للاتكاء عليه ويقلل من الاضطرابات التي يحدثها المسافرون الآخرون".



وتؤكد ليشي أن اختيار الزي المناسب أمر أساسي. ويعد ارتداء ملابس مريحة وفضفاضة وقابلة للتنفس فكرة جيدة، بينما يجب تجنب الجينز غير المريح والسترات الصلبة. وتعتبر أغطية العيون التي تحجب الضوء الاصطناعي إضافة جيدة أيضاً.



وتؤكد إيرين جيبسون، مضيفة طيران من المملكة المتحدة، بأن روتين ما قبل النوم مهم أيضاً لوضع نفسك في الإطار العقلي الصحيح للنوم بسلام.



وتضيف "اختر بعض الأفلام أو البرامج التلفزيونية لمشاهدتها لتمضية الوقت، وتأكد من مد ساقيك متى أمكن ذلك، وارتدِ بعض الجوارب وقناع العين والبطانية. اقرأ كتابك المفضل، والذي سيساعدك على الشعور بالتعب أكثر، وأخذ قيلولة على متن الطائرة".



وتوصي كلير سمالهورن، وهي مضيفة أسترالية، بحمل زجاجة مياه شخصية واختيار شاي الأعشاب على القهوة . وتقترح أيضاً التأمل قدر الإمكان، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.



ويقول مارتن سيلي، الرئيس التنفيذي وخبير النوم في MattressNextDay إن هناك مقعداً "رئيسيًا" لضمان النوم المريح.





وأوضح: "يجب أن تتجنب المقاعد بالقرب من المراحيض، حيث يميل الناس إلى الدردشة. وبدلاً من ذلك، يجب أن تختار مقعداً في نفس الصف الذي يقع فيه الجناح. وليس هذا هو المكان الأكثر هدوءاً فحسب، ولكن نظراً لأن الجناح عادة ما يكون مكان مخرج الطوارئ، سيكون لديك مساحة أكبر للساقين.



وأضاف مارتن "إذا كنت تسافر لمسافات طويلة، فتأكد من الحجز في مقدمة الطائرة، حيث سيقدم لك الطعام أولاً، ومن المرجح أن تنزل أولاً، وهذا هو السبب في أن المضيفين يوصون بهذه المقاعد للأشخاص الذين يتطلعون إلى النوم".

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