الخميس 08-10-2020
الوكيل الاخباري

استبدال الحجر المؤسسي بالمنزلي لهذه الفئة

ترقـب شعبي لإعلان أسماء الوزراء الجدد

شارع يهدد حياة المارة في عمان

إعلان هام من ديوان الخدمة المدنية

فقدان محفظة في إربد

تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا في الرمثا

الحجاوي للوكيل : الوضع خطر وقد نضطر لزيادة أيام الحظر

توجـه حكومي لإعادة النظر بالحظر الشامل

مسار معين لمصابي كورونا داخل طوارئ البشير

17 مصابا بكورونا بحالة حرجة في مستشفى الأمير حمزة




الخميس، 08-10-2020 01:06 م

مضيفة تكشف حقيقة مخاطر استعمال الهواتف على متن الطائرة

customer-using-fly-delta-app


الوكيل الاخباري – كشفت مضيفة روسية سابقة في حسابها على تطبيق "تيك توك" حقيقة مخاطر استعمال الهواتف الذكية على متن الطائرة.

اضافة اعلان

وقالت المضيفة: "لقد ثبت منذ فترة طويلة أن تشغيل الهاتف لا يؤثر على سلامة الطيران بأي شكل من الأشكال.

 

ولكن في حال قام جميع الركاب باستخدام هواتفهم في آن واحد أثناء الإقلاع أو الهبوط، فقد يتسبب ذلك في نوع من التداخل بين إشارات الهاتف مع إشارات اتصال الطائرة بمركز مراقبة الحركة الجوية".

ووفقا لها، لم يعد يطلب موظفو شركات الطيران الأوروبية منذ وقت طويل إغلاق الهواتف أو تحويلها إلى وضع الطيران  أثناء الرحلات.


الجدير بالذكر أن الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران كانت قد أعلنت في عام 2014 أن الأجهزة الإلكترونية لا تشكل أي خطر على السلامة، بعد أن فرضت على شركات الطيران إثبات عدم تأثر أنظمة الطائرة بإشارات الهواتف المحمولة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Passport-Pixabay.com_

تعرف على أقوى جوازات السفر في 2020

rk_chresidents_210120

نصف مليار رحلة سياحية في الصين خلال أول إجازة منذ تفشي كورونا

gettyimages-1209534351-05e69b621cb72ba31b761313019489e8371b443d-s800-c85

روسيا.. الإصابات اليومية بكورونا تواصل الارتفاع وتلامس الـ9000

Webp.net-resizeimage-2020-05-18T110342.556

رابع أكبر حيد مرجاني في العالم .. كنوز مخفية بالسعودية

A1-119

السعودية تستعد لانتعاشة سريعة في السياحة

dubai-(getty)

دبي تؤكد دعمها لإعادة حركة السياحة العالمية باتباع أعلى معايير السلامة