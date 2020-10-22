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الخميس، 22-10-2020 11:49 ص

مضيفة تكشف عن الطريقة الصحيحة لترتيب حقيبة السفر.. شاهد

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الوكيل الاخباري - كشفت مضيفة طيران تدعى "كيت" طريقة ترتيب حقيبة سفر بشكل صحيح من خلال مقطع فيديو نشرته على موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك".

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ووفقًا لها فعليك وضع الأحذية في أمتعتك أولا، وذلك بعد وضع كل زوج في قبعة الاستحمام أو في كيس حتى لا تتسخ الأغراض الأخرى.


ولاحظت أنه من الضروري لف الملابس عند وضعها في الحقيبة حتى لا تتجعد، كما أوضحت: "على خلاف طي الملابس، سيوفر اللف مساحة أكبر لوضع المزيد من الأشياء في الحقيبة".

 

بالإضافة إلى ذلك، أوصت بوضع أشياء من فئات مختلفة في حقائب صغيرة ليسهل العثور على الغرض الضروري بأسرع وقت. كما أشارت إلى أنه من الأفضل اختيار حقيبة إضافية للملابس المتسخة ووضعها في حجرة منفصلة من الحقيبة حتى لا تختلط الأشياء المتسخة بالنظيفة.

 

@katkamalani
Packing HACKS from a Flight Attendant! ##travel ##flightattendant ##packinghacks ##suitcase ##fyp
♬ original sound - Kat Kamalani

سبوتنيك

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