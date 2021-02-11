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الخميس، 11-02-2021 12:36 م

مضيفة طيران تتحدث عن تأثير الألوان داخل الطائرات وتكشف سر اللون الأصفر

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الوكيل الاخباري - تحدثت مضيفة طيران روسية مشهورة على شبكات التواصل الاجتماعي عن مهنتها، لافتة إلى تأثير اللون في مقصورة الطائرة على الموجودين داخلها.

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وأفادت المضيفة الروسية في منشور على حسابها في "إنستغرام" بأن اللون الأصفر لا يستخدم بتاتا في طلاء القسم الداخلي من الطائرة، وذلك لأن مسافرين على بعض خطوط الطيران التي كانت تستعمل هذا اللون، اشتكوا منه وجرى استبداله.


وأوضحت المضيفة بأن اللون الأصفر يبدو كما لو أنه يعطي انطباعا إيجابيا، مرتبطا بالشمس وبالمزاج الحسن، "ولكن في الوقت نفسه، فإن كثرة اللون الأصفر تحفز الدماغ بقوة، وتتعب العينان منه بسرعة".


ورأت المضيفة من جهة أخرى أن اللون البرتقالي على سبيل المثال "مسموح به في الطيران، لأنه مرتبط بالترفيه والمرح ويجعل الأشياء تبدو أكثر وضوحا".


علاوة على ذلك "تستخدم بعض شركات الطيران ظلالا من اللون الأزرق، لون الهدوء والأمان، والذي يمكن أن يهدئ الركاب ويقلل من مستوى رهاب السفر الجوي، وكذلك اللون الأحمر، الذي يساعد في اتخاذ القرارات السريعة، والأخضر، الذي يساعد على الاسترخاء والانسياق مع موجة الإبداع، والوردي، الذي  يخفض العدوانية، وليس من قبيل المصادفة أن يستخدم هذا اللون في الغالب بصالونات الدرجة الأولى".

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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