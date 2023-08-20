الأحد 20-08-2023
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الأحد، 20-08-2023 01:06 م

مضيف طيران امريكي : تجنب هذه الملابس على متن الطائرة

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الوكيل الإخباري- وجه مضيف طيران تحذيرا غير اعتيادي إلى المسافرين، حيث دعاهم إلى تجنب نوع معين من الملابس على متن الطائرات.

ونشر المضيف تومي سيماتو امريكي الجنسية على حسابه الشهير على منصة "تيك توك"، مقطع فيديو تحت عنوان: "أمور لا يجب أن تقوم بها أبدا على متن الطائرة".

ما هي هذه الأمور؟

لا يجب ارتداء السراويل القصيرة أو التنورة خلال رحلات الطيران.

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أنت لا تعرف أبدا مدى نظافة المقعد، لذا إذا كنت تلبس بنطالا، فستكون أقل عرضة للجراثيم من خلال تغطية ساقيك، فإنك تقلل مقدار التلامس بينك وبين المقعد، وهو شيء لا يكون دائما نظيفا.


ومن بين الأمور الأخرى، التي حذر منها تومي سيماتو:

عدم وضع الرأس على النافذة، حيث أنها تكون أيضا مرتعا للجراثيم.


لا تلمس أبدا زر ضخ مياه المرحاض. أقترح استخدام قطعة مناديل للضغط.

 

سكاي نيوز عربية 


 




 

 


 

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