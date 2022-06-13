مطارات دبي تتوقع التعامل مع 5 ملايين مسافر خلال الأشهر المقبلة

الوكيل الإخباري-قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة مطارات دبي، ماجد الجوكر، إن المؤسسة تتوقع وصول حركة المرور الشهرية عبر مطار دبي الدولي، خلال أشهر الصيف وتحديدا في تموز واب المقبلين، إلى نحو 5 ملايين مسافر، مع ارتفاع الطلب على السفر، بالتزامن مع بدء الإجازات المدرسية وعطلة عيد الأضحى.



وأضاف أن حركة السفر عبر المطار تواصل الانتعاش، مشيرا إلى تسجيل زيادة ملحوظة في نسبة حركة مسافري الترانزيت، الذين شكلوا نسبة 41% من إجمالي أعداد المسافرين في أبريل الماضي.

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وذكر الجوكر أن مؤسسة مطارات دبي، وبناءً على الأرقام المتوقعة، تستهدف الانتهاء من مشروع تجديد المدرج الشمالي، وافتتاحه في 22 حزيران الجاري قبل ذروة السفر.

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