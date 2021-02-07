الأحد 07-02-2021
الوكيل الاخباري
 

أسعار الذهب الأحد 7/2/2021

ضبط ألبان وأجبان مغشوشة في الخالدية

ادارة التعليم الخاص لـ الوكيل : تشديد في المدارس الخاصة على تطبيق التعليمات

التربية لـ برنامج الوكيل : عودة الطلبة اليوم منظمة والتزام واضح من الجميع

تحويل 3 طائرات إلى مطار الملك حسين الدولي بسبب الضباب

ولي العهد : رحل جدي الحسين الباني تاركاً إرثاً خالداً - صورة

مواطن يهدد بالانتحار من جسر عبدون

السير تحدّث الخطة المرورية

الجرائم الإلكترونية تحذر المواطنين

وفيات الأحد 7/2/2021

الأحد، 07-02-2021 11:10 ص

مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي

640x480


الوكيل الإخباري _ نجح مطار القاهرة الدولي في تحقيق إنجازًا جديدًا وذلك من خلال حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي (ACI).

اضافة اعلان
 

وبذلك يصبح سادس المطارات المصرية حصولا على هذة الشهادة من خلال تقييم التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.


ويأتي ذلك فى إطار الشهادات والنجاحات الدولية التي تحصل عليها المطارات المصرية فى مجالات الجودة والسلامة الصحية والمهنية، منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” بما يتوافق مع المنظمة  الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.

 

المصدر : موسوعة المسافر 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
102-223744-an-american-town-pays-6-000-to-those-who-d-2

عاصمة البسكويت تبحث عن سكان.. 6 آلاف دولار لمن ينتقل إليها

lnw1u

الدنمارك ترفع الحظر عن الرحلات الجوية القادمة من الإمارات

1600014655_522_162560_

السعودية توقف استقبال 259 رحلة جوية يوميًا من 20 دولة

الخطوط-السعودية-4

الخطوط السعودية تصدر قراراً يخص التذاكر المفتوحة

_106074594_901ffefb-cab5-44b5-9f7d-c9b214926cc1

بريطانيا تفرض حجرا صحيا على العائدين من 33 دولة

emiratesa-07

دبي.. قيود مؤقتة على سفر غير الكويتيين إلى الكويت

أخبار متعلقة
1045316881_0_0_3072_1662_1000x541_80_0_0_6a9e996d8fc5906420e5f3e53ca3f684

تعرف على أول مطار كهربائي في العالم لسيارات الأجرة الجوية

201801070513371337 (Custom)

لجنة روسية تتفقد الإجراءات بمطار الغردقة استعدادا لعودة الطيران

ErQH6G5W8AA2Tp2

إغلاق مطار مدريد بسبب عاصفة ثلجية