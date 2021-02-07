مطار القاهرة يحصل على شهادة الاعتماد الصحي من مجلس المطارات الدولي

الوكيل الإخباري _ نجح مطار القاهرة الدولي في تحقيق إنجازًا جديدًا وذلك من خلال حصوله على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن الممنوحة من مجلس المطارات الدولي (ACI).



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وبذلك يصبح سادس المطارات المصرية حصولا على هذة الشهادة من خلال تقييم التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية الصحية الجديدة التي تم تطبيقها أثناء جائحة كورونا للتأكد من صحة وسلامة كافة العاملين والمسافرين عبر مطار القاهرة الدولي.



ويأتي ذلك فى إطار الشهادات والنجاحات الدولية التي تحصل عليها المطارات المصرية فى مجالات الجودة والسلامة الصحية والمهنية، منذ بداية فترة تفشي وباء كورونا المستجد “كوفيد-19” بما يتوافق مع المنظمة الدولية للطيران المدني ومنظمة الصحة العالمية.



المصدر : موسوعة المسافر







