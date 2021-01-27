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الأربعاء، 27-01-2021 04:52 م

مطار القاهرة يستقبل أول طائرة ركاب كويتية منذ تعليق الرحلات

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الوكيل الإخباري _ استقبل مطار القاهرة، الأربعاء، أول طائرة ركاب كويتية، منذ تعليق الرحلات بين البلدين في أغسطس/آب الماضي بسبب تداعيات كورونا.

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ووصلت الطائرة وهي من طراز بوينج 777 برحلة رقم 543 قادمة من مطار الكويت الدولي وستغادر القاهرة في وقت لاحق برحلة رقم 544 متوجهة إلى الكويت.

 

وتطير الطائرة بوينج 777 وعلى متنها 250 من المصريين العاملين بالكويت بمختلف القطاعات والوزارات الكويتية من حاملي الإقامات بالكويت والذين علقوا بمصر بعد قضاء إجازاتهم بمصر بسبب تعليق الرحلات الجوية بين البلدين بسبب فيروس كورونا.


ووفق مصادر بالمطار، فحص فريق طبي الركاب قبل صعودهم للطائرة إلى جانب فحص تحليل PCR والذي يفيد بخلو الركاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).


وكانت الكويت وضعت مصر ضمن 31 دولة أعلنت في أغسطس/آب الماضي تعليق الرحلات معها بسبب فيروس كورونا المستجد.

 

وأكدت الحكومة الكويتية في أغسطس/آب الماضي، أن منع الطيران التجاري من وإلى بعض الدول يخضع لمراجعات مستمرة من قبل الجهات الحكومية، وأن القائمة متغيرة وفق تطورات فيروس كورونا المستجد عالميا.



المصدر : العين الإخبارية 






 




 

 


 

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