السبت 13-02-2021
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السبت، 13-02-2021 04:04 م

مطار القاهرة ينقل 22 ألف راكب على متن 224 رحلة سفر ووصول

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الوكيل الإخباري _ يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 113 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية ، تقل حوالي 11817 راكبا، كما يغادر المطار 111 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 10343 راكبا.

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وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر و الوصول بالمطار سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة رحلات دولية من والي عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية و عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.


 تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، و تقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.


كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول، وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.

 

المصدر : اليوم السابع 



 




 

 


 

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