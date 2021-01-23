مطار الكويت الدولي يقلص عدد الرحلات القادمة إلى 1000 راكب يوميا

الوكيل الإخباري _ أصدرت الادارة العامة للطيران المدني في الكويت قراراً إلى شركات الطيران العاملة بالمطار بتقليص اعداد الركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي اعتبارا من 24 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

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وأوضحت الخطوط الكويتية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن القرار يستثنى منه ركاب العمالة المنزلية وركاب الترانزيت، وقد جاء هذا القرار بناءً على تعليمات السلطات الصحية والإدارة العامة للطيران المدني.



وقال مدير إدارة النقل الجوي في الإدارة العامة للطيران المدني عبدالله الراجحي ، أن قرار تخفيض الركاب القادمين للكويت يشمل كل الشركات العاملة في مطار الكويت ويشترط عدم زيادة اعداد الركاب القادمين إلى 1000 راكب يوميا.



وذكر أن تعليمات السلطات الصحية في البلاد إلى “الطيران المدني” شددت على ضرورة توخي الحيطة والحذر خلال الأسبوعين القادمين، وذلك للسيطرة على فيروس كورونا والحد من انتشاره، لاسيما مع ظهور إحدى السلالات الجديدة من الڤيروس خلال الأسبوع الماضي لراكبين قدما الى الكويت من بريطانيا.



وأشار الراجحي إلى أن قرار “الطيران المدني” سيكون لمدة أسبوعين لحين الانتهاء من تجهيز المختبرات الأهلية للعمل في مطار الكويت الدولي لإجراء الفحوصات الخاصة بالقادمين، موضحا أن القرار تستثنى منه العمالة المنزلية وركاب الترانزيت.

وحول مصير الركاب القادمين الى الكويت الذين يمتلكون تذاكر محجوزة مسبقاً على شركات الطيران المختلفة خلال تلك الفترة، أوضح الراجحي أن شركات الطيران ستقوم بجدولة الرحلات القادمة إلى الكويت خلال الفترة المقبلة، تنفيذا للقرارات الصادرة من الطيران المدني وبما يحفظ حقوق جميع الركاب.







