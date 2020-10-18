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الأحد، 18-10-2020 02:42 م

مطار الكويت يعلن شرطا أساسيا لسفر المحجورين

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الوكيل الاخباري – صرح مصدر مسؤول في مطار الكويت الدولي بأن المواطنين والمقيمين المحجورين منزليا يحق لهم السفر مرة أخرى خلال مدة الحجر المقررة بـ14 يوما. 

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ولفت المصدر إلى أنه لا تغيير حتى الآن في قائمة الدول الممنوعة من دخول الكويت، مؤكدا على عدم ورود أي مستجدات من قبل السلطات الصحية حول ذلك.

ونقلت صحيفة القبس الكويتية عن المصدر قوله: إن سلطات المطار لا تمانع من سفر أي شخص يرغب بالسفر، خلال مدة الحجر المنزلي، مادامت لم تظهر عليه أية بوادر إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وبين المصدر أن قرار السلطات الصحية ينص على أن يوقع القادمون إلى البلاد تعهداً بالحجر المنزلي أو المؤسسي لمدة 14 يوما، ولم ترد أية تعليمات عن منعهم من السفر مره أخرى خلال مدة الحجر، وبالتالي فإن المحجورين يحق لهم السفر مرة أخرى، لاسيما وأن المواطنين والمقيمين القادمين يشترط عليهم إحضار شهادة  PCR  تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.


وذكر أن الأجهزة العاملة في المطار حريصة على تطبيق الاشتراطات الصحية من خلال القيام بالفحص الحراري لكل من يدخل مباني المطار ولبس الكمامات والقفازات، مؤكدا أنه لا يُسمح بدخول المطار لمن تزيد درجة حرارته عن 37.5 درجة.
وحول إمكانية دخول العمالة المنزلية إلى البلاد، أفاد المصدر أن الذين يملكون إقامة سارية منهم والقادمين من الدول الـ 34 المحظورة يحق لهم الدخول إلى البلاد ولكن بعد قضاء مدة 14 يوما في دولة غير ممنوعة.


يذكر أن الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية كانت قد أعلنت بداية أغسطس/آب الماضي، حظر الطيران التجاري مع 31 دولة، بناء على تعليمات السلطات الصحية الكويتية، مما أثار حالة من الجدل حول تأثر عدد من القطاعات، بسبب وقف عودة العاملين بها من أوطانهم؛ ما يهدد بتأثيرات سلبية كبيرة على خطة العمل بها.


وبعدها أصدرت الحكومة قرارا بالسماح للأجانب بدخول البلاد شرط بقائهم 14 يوما في دولة أخرى غير خاضعة لإجراءات حظر طيرانها من القدوم للكويت.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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