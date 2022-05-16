مطار بغداد يعلن عودة الملاحة إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب العاصفة الترابية

الوكيل الإخباري-أعلن مطار بغداد، اليوم الاثنين، عودة الملاحة إلى طبيعتها بعد تعطلها بسبب العاصفة الترابية.

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وبحسب بيان، فإن إدارة المطار أصدرت تنويهاً للمسافرين وشركات الطيران العاملة في المطار عن معاودة حركة الملاحة الجوية في المطار إلى طبيعتها وانسيابية جدول الرحلات الجوية ووصول مدى الرؤية إلى 600 م"، نقلاً عن وكالة الأنباء العراقية "واع".



وكان مطار بغداد الدولي قد أعلن عن توقف جميع الرحلات الجوية في وقت سابق اليوم، بسبب العواصف الترابية.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المكتب الإعلامي للمطار، أن "إدارة المطار أصدرت تنويهاً إلى المسافرين وشركات الطيران العاملة بإغلاق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم".



وأوضح المكتب أن "القرار جاء بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 300 متر".





وأفاد مراسل "العربية"و"الحدث" بإيقاف الملاحة الجوية في مطارات النجف والسليمانية، كما تم تعطل الدوام الرسمي في 6 محافظات.



وأفاد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية بأن الإحصائية الأولية لحالات الاختناق التي استقبلناها في مؤسساتنا الصحية 2000 حالة اختناق في عموم البلاد.



هذا وقد تم تسجيل عدة حوادث سير للمركبات بسبب العاصفة الترابية التي اجتاحت الأجواء العراقية.



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