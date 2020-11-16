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الإثنين، 16-11-2020 12:21 م

مطار صلالة يحصل على شهادة عالمية في الاعتماد الصحي

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الوكيل الاخباري- حصل ‎مطار صلالة على شهادة الاعتماد الصحي للمطارات من قبل مجلس المطارات العالمي، مما يعكس المستوى العالي في تطبيق متطلبات الطيران المدني لصحة وسلامة مستخدمي المطار.

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وتمنح هذه الشهادة للمطارات التي تعمل في توفير تجربة سفر آمنة للمسافرين وتهتم بسلامة مرافقها وفعالية الإجراءات الاحترازية المطبقة لمنع انتشار وباء كوفيد 19 أو أي خطر على صحة مسافريها.


ومؤخرًا، حصل مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن، وسبقه في ذلك مطار البحرين الدولي ومطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار مسقط الدولي الذي يعتبر أول مطار في الشرق الأول يتم اعتماده بموجب برنامج الاعتماد الصحى للمطارات ACI.


ويساعد برنامج الاعتماد الصحى للمطارات التابع لـACI المطارات من خلال تقييم التدابير والإجراءات الصحية الجديدة التى تم تقديمها نتيجة لوباء “كوفيد-19” وفقًا لتوصيات فريق عمل استعادة الطيران التابع لمجلس الإيكاو.

 

المصدر: موسوعة المسافر

 


 




 

 


 

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