معالم الجذب السياحي في المكسيك - صور

الوكيل الإخباري - المكسيك هي واحدة من أكثر الوجهات شعبية لقضاء العطلات في العالم، فهناك أكثر من 20 مليون زائر أجنبي سنويا يصل للمكسيك لقضاء الاجازة الصيفية، تتميز المكسيك بالمنتجعات الشاطئية المطلة على المحيط الهادئ.

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قائمة لاجمل و اشهر مناطق الجذب السياحية الأكثر من مذهلة الموجودة بالمكسيك :

مدينة أكابولكو





مدينة أكابولكو المكسيكية هى منتجع و المهرب لكثير من نجوم هوليود لقضاء العطلات السياحية، لا يجب ان تنهى زيارتك إلى مدينة أكابولكو دون مشاهدة الغواصين و مشاهدة أداء القفزات الهاوية و المثيرة للإعجاب في المحيط. و ان مدينة أكابولكو تتميز بمنظر رائع على الشواطىء الساحلية، فمنظر لجبال حول المياه يعطى لوحة فى غاية الجمال و يساعدك هذا على الاسترخاء و الاستجمام الى اقصى حد.



مدينة غواناخواتو



تقع مدينة غواناخواتو في جبال سييرا دي، تأسست المدينة في عام 1554 بجانب واحد من أغنى مناطق التعدين و الفضة بالمكسيك، و قد أدى ازدهار التعدين في القرن ال16 لبناء العزب الجميلة والمباني الاستعمارية الجميلة، اشتهرت شوارع مدينة غواناخواتو بانها ملونة في كل اتجاه في حين ان معظم حركة المرور فى المدينة من خلال شبكة من الأنفاق تحت الأرض مما يجعل من المدينة اكثر تميزاً لمحبى المشي.



مدينة كوزوميل



تقع مدينة كوزوميل فى قبالة شبه جزيرة يوكاتان المكسيكسة، فمدينة كوزوميل هى وجهة شعبية و مناسبة لرياضة السباحة و الغوص، فقد وصفها الكثيرون بانها واحدة من أفضل مناطق الغوص في العالم، ومنذ ذلك الوقت أصبحت مدينة كوزوميل حديقة بحرية وطنية مخصصة لحماية الشعاب المرجانية الجميلة و مجموعة مذهلة من الأسماك الاستوائية النادرة.



مدينة تشيتشن إيتزا



مدينة تشيتشن إيتزا هو أكبر مدن السياحية في شبه جزيرة يوكاتان،و هى واحدة من الوجهات السياحية الأكثر زيارة بالمكسيك،و من المعالم الأكثر شهرة في مدينة تشيتشن إيتزا فهو مبنى بشكل خاص و تصل اجزائة و تصنيفاته الى 365جزء و هو عدد الأيام الموجودة في السنة فهو بمثابة مرصد فلكي مميز.

المصدر - المسافر العربي











