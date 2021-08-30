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الإثنين، 30-08-2021 03:47 م

معالم السياحية في الغردقة

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الوكيل الإخباري - السياحة في الغردقة من اجمل مناطق السياحة في مصر فهي تمتاز بتنوع معالمها السياحية والتي تشتمل على الآثار والمنتجعات والحدائق والاسواق ومختلف الانشطة السياحية لذلك تعتبر وجهة مثالية للعطلات العائلية والشبابية وحتى عطلات شهر العسل.

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معالم السياحية في الغردقة

 

سي وورلد الغردقة
يقع سي ورلد الغردقة Sea World Hurghada في خليج مكادي الذي يقع على بعد 30 كيلومتر جنوب المدينة على البحر الأحمر ، ويعتبر السى ورلد من أهم اماكن السياحة في الغردقة البارزة التي تصدرت قائمة اماكن السياحة في مصر من حيث عدد الزوار ،وقد تم افتتاح سى ورلد في الغردقة عام 2010م، واستغرق إنشاء المكان قرابة الست سنوات، ليظهر بشكله النهائي الحالي الرائع.

اكواريوم الغردقة
تم افتتاح اكواريوم الغردقة Hurghada Grand Aquarium في شهر يناير من سنة 2015م، ويصل حجم خزانه المائي قرابة المليون جالون.
ويحتضن الأكواريوم، الذي يعتبر من أكثر اماكن السياحة في الغردقة زيارةً، 1200 حيوان مائي ينتمون إلى ما يقرب من 100 نوع.
ويعتبر اكواريوم الغردقة متحف الاحياء المائية بالغردقة الوحيد الذي تم تكريسه في المنطقة لرؤية أكبر، وذلك لكونه يتضمن حديقة حيوانات صغيرة.

 

متحف الرمال الغردقة
يعتبر متحف الرمال بالغردقة Sand City Hurghada من اشهر معالم الغردقة السياحية.
ورغم أن فكرة المتحف ليست جديدة، إلا أن متحف الغردقة هو الأول من نوعه في شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

 

منطقة السقالة

تعتبر السقالة من اهم الاماكن السياحية في الغردقة المصرية وهي قلب المدينة النابض، تذخر هذه المنطقة بالمنتجعات السياحية والمطاعم والاسواق وتشتهر بشواطئها الجميلة كما انها تحتوي مراكز خاصة للغوص.

 

المصدر - رحلاتك

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