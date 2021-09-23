معالم سياحية جديرة بالزيارة في اليوم الوطني السعودي

الوكيل الإخباري - تزخر المملكة العربية السعودية بالمعالم السياحية ذات الطبيعة الخلابة والأجواء المفعمة بالحيوية والنشاط في كل المناطق، وتحتفي تلك المعالم لمناسبة اليوم الوطني السعودي الذي يوافق 23 سبتمبر من كل عام، وتستعد لاستقبال الزوار والسياح للاستمتاع بالأجواء الاحتفالية التي تقام فيها.

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أشهر المعالم السياحية الجديرة بالزيارة:

شرم أبحر في جدة

من أهم مناطق السياحة في السعودية شرم أبحر الذي يقع على بعد 30 كيلومتراً من مدينة جدة عروس البحر الأحمر، وبالتزامن مع اليوم الوطني السعودي تقام العديد من الأنشطة والفعاليات حيث يشهد الموقع إقبال وتوافد السياح بكثرة في مختلف المواسم والمناسبات. ويقدم لزواره لحظات من التسلية والاستجمام من خلال أنشطة ترفيهية منوعة كالغطس وحمامات الشمس.

نافورة الملك فهد

تقع مقابل واجهة جدة البحرية ويمكن مشاهدتها من كل مكان في جدة، وهي من المعالم السياحية الأكثر شعبية في المدينة. وبفضل ارتفاعها، الذي يبلغ 312 مترًا، فهي أطول نافورة في العالم. وتبلغ سرعة ضخ المياه فيها إلى 350 كلم/ساعة. وتظهر النافورة بكل جمالها في الليل، عندما تنير مئات الأضواء الملونة ضخ المياه الذي يُطلق نحو السماء. مما يجذب الزوار الذين يستمتعون بتلك المشاهد الرائعة.

متنزه ‌الردف‌ ‌الطائف‌

يُعد واجهة مدينة الطائف في السعودية، لذلك فهو من أفضل الأماكن التي تتميز بالأنشطة والخدمات الترفيهية التي يستمتع بها الزوار، لقضاء وقت ممتع والأصدقاء والعائلات. حيث يمكن الاستمتاع بمشاهدة عرض النافورة الراقص وهي من أهم عوامل جذب الزوار إلى المنتزه، وهناك البركة الاصطناعية، التي تم تصميمها على شكل بيضاوي جذاب، وهناك أيضًا مناطق ألعاب الأطفال وحدائق الزهور ذات المناظر الرائعة.

حديقة الملك عبدالله بالرياض



تعد أجمل منتزهات الرياض وأهم مصادر الترفيه لسكان وزوار العاصمة، لما توفره من المساحات الخضراء، والبحيرات الرائعة، وممرات للمشاة. كما تضم هذه الحديقة المميزة العديد من المرافق التي تعمل على راحة الضيوف، ومن بينها مطعم، مقهى، ومنطقة ألعاب أطفال، بالإضافة إلى مصلى، موقف خاص للسيارات. ومن بين الأنشطة التي يمكنك القيام بها في الحديقة: التجول بالقطار والاستمتاع بمشاهدة الخضرة والماء التي ترسم لوحات حية من الطبيعة الخلابة في كل اتجاه.

جزيرة المرجان في الدمام

تعد من أهم مناطق السياحة في مدينة الدمام، التي تقع في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، وتم إنشاؤها منذ حوالي 18 عاماً وهي أول جزيرة سياحية اصطناعية بالمملكة، تبعد عن كورنيش الدمام بحوالي 1800 متر وهي مُتصلة به من خلال جسر. تتزين الجزيرة بمنارة عالية تُزين الكورنيش وتُضيئه مثل اللؤلؤة المُنيرة وهو ما يجذب الزوّار لزيارتها والاستمتاع بإطلالتها البديعة.



واجهة الدمام البحرية

من أهم الأماكن السياحية في الدمام، تقع في الجهة الغربية لشارع الملك عبد الله بن عبد العزيز تسمى منتزه الملك عبد الله، وهي تقابل جزيرة المرجان في الدمام وقرية الدلفين الترفيهية مباشرةً. وتتميز بمساحتها الكبيرة التي تبلغ 4 كم. يتوافد إليها السياح من جميع أنحاء العالم. تفوق واجهة الدمام واجهة الخبر طولاً بحوالي مرتين ونصف حيث تضم ممراً للمشاة بطول 8 كم. وتحوي مجموعة من المشاريع الترفيهية للكبار والصغار تشتمل على مناطق النزهات العائلية والعديد من المطاعم والمقاهي إلى جانب كل المرافق الخدمية اللازمة.



القرية المائية أكوا بارك في تبوك

تعتبر من أفضل الأماكن الترفيهية في تبوك حيث يمكنك اصطحاب عائلتك وأطفالك للاستمتاع بيوم مميز من الإثارة والتشويق، فهي تضم العديد من الألعاب المائية والمسابح التي تتناسب مع كافة المراحل العمرية، ويوجد بها عدد من الجلسات العائلية ذات الخصوصية. ويمكنك الاسترخاء في الحدائق الخضراء حيث انتشار النباتات والأشجار المتراصة في مشهد بديع، وعند شعوركم بالجوع ستجد ما تشتهيه في مطاعمها المتميزة، لذلك تعد من أهم أسباب ازدهار السياحة في تبوك.

المصدر - سيدتي