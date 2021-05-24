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الإثنين، 24-05-2021 01:13 م

معرض أبوظبي للكتاب في يومه الثاني

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الوكيل الإخباري- يشهد اليوم الثاني من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، اليوم الاثنين، سلسلة واسعة من الفعاليات التي تتناول موضوعات شتى من دعم أصحاب الهمم إلى تأثير الأوبئة والجوائح في الحضارات، وغيرها الكثير.

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وكانت فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الثلاثين انطلقت، الأحد، وفق نمط يجمع بين الصيغتين الواقعية والافتراضية، بحضور قرابة 280 عارضا على أرض المعرض، مما يسمح للجمهور من الحضور واختيار كتبه بسلاسة، من قائمة من أبرز العناوين المختارة بعناية.


ويستمر المعرض، الذي يقام تحت رعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حتى 29 مايو الجاري.


وتبدأ فعاليات اليوم الثاني بجلسة تحمل عنوان "إشراقات العزم لأصحاب الهمم"، وهي عبارة عن مبادرة لتقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأولياء الأمور والمسؤولين عن أصحاب الهمم، وتشمل المبادرة فرصا تدريبية لهؤلاء، ويمكن لأصحاب الهمم أيضا تبادل خبراتهم بما يعزز من قدراتهم وإبداعاتهم.

 

المصدر- سكاي نيوز


 




 

 


 

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