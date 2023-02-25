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السبت، 25-02-2023 03:44 م

معلومات أساسية قبل السفر إلى كوريا الجنوبية لرحلة ممتعة

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الوكيل الإخباري - تمتلك كوريا الجنوبية سياحة ناشئة ومزدهرة كونها من البلدان العريقة التي يختلط فيها التاريخ مع الحداثة والتطور، حيث أن عاصمتها مليئة بمظاهر العمارة المتطورة من ناطحات سحاب وغيرها أما القرى التقليدية تكون محافظة على ثقافتها وتاريخها وعراقتها، لذا تلك العوامل المختلفة تكون ضمن الأسباب التي تجعل المسافر راغبًا في التوجه إلى كوريا الجنوبية.

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تحديد وقت الزيارة
يوصى بالتخطيط للزيارة إلى كوريا الجنوبية في الربيع أو الخريف، عندما يكون الطقس أكثر اعتدالًا، تبدأ أزهار الكرز الكورية في التفتح بمنتصف شهر مارس في جزيرة جيجو دو، قبالة الساحل الجنوبي.

 

الأعطال الرئيسية
الفترتان اللتان يمكن أن تسببان مشاكل حقيقية للمسافرين هما عطلة رأس السنة القمرية الجديدة وعطلة تشوسوك (حصاد الخريف)، عندما يضرب الكوريون الطريق بشكل جماعي، مما يجعل حجز تذكرة حافلة أو قطار شبه مستحيل بسبب التزاحم الشديد، تتغير التواريخ كل عام، لذا فمن الضروري للغاية التأكد والتحقق منها قبل وضع خطط السفر.

 

الاحتفاظ بالأرقام في متناول اليد للطوارئ
السرقة والجرائم العنيفة نادرة الحدوث في كوريا الجنوبية، إن عمليات الاحتيال والنشالين التي تستهدف المسافرين غير موجودة فعليًا، وعادة ما يبذل الكوريون قصارى جهدهم ليكونوا مضيافين للزوار.

 

سيدتي

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