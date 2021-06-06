معلومات حول مدينة لندن

الوكيل الإخباري - مدينة لندن هى واحدة من أعظم العواصم على مستوى العالم، وتعتبر أكبر مدينة في أوروبا وثانى أكثر المدن ازدحاما في الاتحاد.

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وهى مدينة ملكية بكل معنى الكلمة، فمظاهر الحياة الملكية لا تخفى على الناظرين في لندن كل ما عليك أن تاخذ جولة في الطريق المحفوف بالأشجار إلى قصر باكينجهام لتحظى بمشاهدة أفراد العائلة المالكة أو إحدى الدوقات، وتستمتع بمشاهدة القصر الملكي.



مليئة بالقصور وهى من أغلى المدن في العالم من حيث المعيشة والإقامة مع طوكيو وموسكو، وتعتبر قبلة للباحثين والدارسين على مستوى العالم لما تحتويه من جامعات ومعاهد بحثية عريقة مثل جامعة كيمبريدج بالإضافة إلى المكتبات الضخمة مثل مكتبة لندن التى تحتوى على عدد ضخم من المخطوطات النادرة والتى يصل عددها إلى ١٥٠ مليون قطعة.



لها تاريخ عريق من الحروب الأهلية والخارجية والاستعمار والتحرر، وغيرها من الأحداث الكبيرة التى مرت بها، وجعلها مدينة زاخرة بالمتاحف والأماكن السياحية القديمة التى توثق تاريخ المدينة وتبعث فى نفوس الزائرين شعورا ساحرا بعظمة هذا التاريخ وتقديرا كبيرا للمدينة وأهلها.

عين لندن

عبارة عن ساقية ضخمة يستخدمخا السائحون لمشاهدة المدينة بالكامل من أعلى وهى، من أهم مصادر الدخل في المدينة وتبلغ مدة الجولة بها نصف الساعة وهى بطيئة لتسمح بمشاهدة المدينة من أعلى والتامل بها وتبلغ تذكرة الفرد الواحد حوالى ٢٣ جنيه استرليني.

معالم أثرية

هناك برج لندن وكان يستخدم كسجن في منتصف القرن العشرين وانتهى به الأمر إلى مزار سياحي يجذب العديد من السياح وهو المكان الذي تحتفظ فيه الملكة بالمجوهرات الملكية، وكذلك قصر باكينجهام والذي يعتبر مقرا خاصا بالملكة إليزابيث.



هناك أيضا ساعة بيج بن الشهيرة ويجرى ترميمها حاليا، وقد تقرر وقف عملها لمدة أربع سنوات للصيانة وستنتهي أعمال الصيانة بها عام ٢٢٢١.



جسر لندن وهو أول جسر حجري يبنى على نهر التمز، والمتحف البريطاني ومتحف التاريخ الطبيعي، وملعب ويمبلى العريق.



تحتفل المدينة بالموسيقى وتقام بها مهرجانات الموسيقى الرائعة مثل بريتيش سمر تايم الذي يقام فى هايد بارك ومهرجان وايرلس الذي يقام فى فينسبوري بارك وهما أكبر المهرجانات الموسيقية في المدينة.



المصدر - الديار