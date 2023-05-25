معلومات عامة يترتب على المسافرين معرفتها عن جوازات السفر

الوكيل الإخباري - جواز السفر هو وثيقة سفر تصدرها حكومة دولة إلى مواطنيها للتحقق من هوية وجنسية حامله بغرض السفر الدولي، وهو يضمن سهولة التنقل بين البلدان. في الآتي، بعض المعلومات العامة عن جوازات السفر.

اضافة اعلان

ما هو جواز السفر الرسمي؟

يتم إصدار جواز السفر الرسمي لموظفي الحكومة، والغرض منه هو السماح للمسؤولين في بلد المقصد بمعرفة أن حاملها يدخل البلد في مهمة رسمية، ولا يُمنح حاملو جوازات السفر الرسمية عادة أي امتيازات خاصة.



ما هو جواز السفر الدبلوماسي؟

يُمنح جواز السفر الدبلوماسي للدبلوماسيين الذين يسافرون في مهام رسمية ويمثلون وطنهم في الخارج.

يتم تعيين الدبلوماسيين من قبل الحكومة للقيام بأعمال رسمية في الخارج والحفاظ على العلاقات السياسية والاقتصادية والاجتماعية مع البلدان الأخرى، تمنحهم جوازات سفرهم عادةً بعض الامتيازات والحصانات، مثل الإعفاء من الملاحقة القضائية والضرائب في البلد المضيف.

ما هو جواز سفر الطوارئ؟

يتم إصدار جواز سفر طارئ أو جواز سفر مؤقت عند فقدان جواز السفر أو سرقته وليس لدى المسافر الوقت لتقديم طلب للحصول على جواز سفر جديد. على سبيل المثال، إذا ترك جواز السفر على متن الطائرة عن طريق الخطأ، وبالتالي لا يمكن الصعود إلى رحلة المتابعة، فيمكن الاتصال بالسفارة وإصدار جواز سفر طارئ أحادي الاتجاه يعيد المسافر إلى المنزل.



ما هو جواز السفر الجماعي؟

قد يتم إصدار جواز سفر جماعي لمجموعة، مثل أطفال المدارس، الذين يسافرون إلى الخارج معًا. ومع ذلك، عادة ما يتم تشجيع الأطفال على السفر بجوازات سفرهم الخاصة.



ما هو جواز السفر العائلي؟

يتم إصدار جوازات سفر عائلية لأحد أفراد الأسرة ولكن يمكن استخدامها لجميع أفراد الأسرة لأغراض السفر ومع ذلك، يجب أن يكون حامل جواز السفر الرسمي مسافرًا أيضًا، جوازات السفر العائلية نادرة.



ما هو جواز السفر الإلكتروني؟

جواز السفر الإلكتروني هو كتيب جواز سفر عادي يحتوي على شريحة إلكترونية في الغلاف، تحتوي هذه الشريحة على معلومات حامل جواز السفر وتوفر طبقة إضافية من الأمان ضد الاحتيال في جواز السفر.



لماذا أحتاج إلى جواز سفر؟

تعد جوازات السفر ضرورية في حالة الرغبة في السفر إلى الخارج للتحقق من الهوية والجنسية، تمنح لحاملها المرور الآمن والحماية في أرض أجنبية.

يجب عادةً تقديم جواز السفر عدة مرات في المطار إذا كان الشخص مسافرًا، وعلى الحدود إذا كان يسافر بالسيارة بالإضافة إلى ذلك، قد يتم الاحتياج أيضًا إلى تأشيرة لدخول بلد الوجهة.



هل أحتاج إلى جواز سفر للرحلات الداخلية؟

لا يمكن الاحتياج عادةً إلى جواز سفر للرحلات الداخلية حيث يُقبل إثبات هوية حكومية أخرى تحمل صورة ومع ذلك، يجب التأكد من مراجعة لوائح السفر في البلد لمعرفة المستندات التي يتم الاحتياج للسفر المحلي والدولي.



ما هو شكل جواز السفر؟

يجب أخذ مستندات السفر من الحجم 3 شكل كتيب يحتوي على ثماني صفحات وصفحة بيانات على الأقل، يجب أن تكون المعلومات الواردة في صفحة البيانات في مواقع ومناطق محددة تسمح بقراءتها إلكترونيًا بالإضافة إلى ذلك، تفرض منظمة الطيران المدني الدولي ميزات أمنية مختلفة على جوازات السفر لمنع التزوير والاحتيال.



أين يمكنني السفر بجواز السفر؟

لا يضمن حيازة جواز السفر بالضرورة دخول البلد الذي يرغب في زيارته ومع ذلك، فإن جوازات السفر ضرورية للسفر الدولي قد يتم الاحتياج إلى تقديم طلب للحصول على تأشيرة سفر مسبقًا من أجل السماح بالدخول إلى بلد الوجهة السياحية.

قبل الشروع في الرحلة السياحية، يجب التأكد من زيارة فهرس جواز السفر لمعرفة عدد البلدان التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة باستخدام جواز السفر والدول التي تطلب التقدم للحصول على تأشيرة أولاً.

سيدتي

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة