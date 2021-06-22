الوكيل الإخباري - برلين، عاصمة ألمانيا وأكبر مدينة في البلاد، وهي أيضًا مركز رئيس للسياسة والثقافة والإعلام والعلوم، تشتهر برلين بالثقافة، وهي موطن لأوبرا برلين المشهورة عالميًّا وأوركسترا برلين الفلهارمونية، بينما يشتمل المشهد الفني المنوّع على مئات المعارض والفعاليات والمتاحف.

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معلومات عن برلين



• في برلين جسور أكثر من البندقية، ولكن بالطبع المدينة الألمانيّة أكبر بكثير من الجزيرة الإيطالية الصغيرة.

• في برلين أكبر محطة قطار في أوروبا.

• برلين أكبر تسع مرّات مُقارنة بباريس.

• في برلين أكثر من 180 كيلومترًا من الممرّات المائيّة الصالحة للملاحة؛ يمكن للزائر استئجار قارب الـ"كاياك" أو القيام بجولة بالقارب للحصول على منظور مثير للاهتمام للمدينة.

• برلين هي المدينة الوحيدة في العالم التي تضم ثلاث دور أوبرا نشطة: "دار أوبرا برلين" وDeutsche Oper Berlin وKomische Oper، يمكنها استيعاب4411 مشاهدًا في قاعاتها.

• في برلين تسع قلاع، بالإضافة إلى "شلوسشين" (أو القلاع صغيرة).

• جدار برلين يمتدّ على مسافة 1316 كم. قام برسمها 118 فنّانًا من 21 دولة، وقدموا 101 عمل لها.

• ينصح السائحون بزيارة قصور برلين، ومنها: Glienicke و"بيليفو" و"شارلوتنبورغ"، الذي سمي باسم صوفي شارلوت، زوجة فريدريش الأول والمعروف بطابعه الباروكي الفرنسي، لأن فريدريش أرسل مهندسه المعماري إلى فرنسا للتمعّن بقصر فرساي، قبل توسيع "شارلوتنبورغ".

• يعتبر الكثيرون برلين أكثر مدن ألمانيا خضرة حيث يتكون أكثر من 44٪ من مساحتها من الممرات المائية والغابات والأنهار والمناطق الخضر، لفهم هذا الجانب من برلين، تأكد من استكشاف المدينة خلال الأشهر الأكثر دفئًا.

المصدر - سيدتي