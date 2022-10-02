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الأحد، 02-10-2022 02:19 م

معلومات هامة قبل السفر إلى البندقية

معلومات-هامة-اكتشفها-قبل-السفر-الى-البندقية


الوكيل الإخباري - تعد البندقية من أكثر المدن السياحية الجذابة في إيطاليا، نظرًا لوفرة مناظرها الطبيعية وقنواتها المائية. إن محور المدينة هو ساحة سان ماركو الواسعة المحاطة بالعديد من أفضل مناطق الجذب السياحي.

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في الآتي، بعض النصائح الخاصة لزيارة البندقية والتي يمكن إتباعها عند التوجه إليها :

 

ارتداء ملابس أنيقة
البندقية هي واحدة من أكثر المدن أناقة في العالم، لذلك يجب على المسافر إحضار بعض الملابس الجميلة، كما أنه لا يصح نهائيًا نسيان حمل زوجًا من الأحذية الرياضية للشعور بالراحة أثناء التجول بشكل عام، كما أنه من المهم ارتداء ملابس مريحة لجعل الإقامة أفضل.

 

مظلة السفر
بغض النظر عن وقت الزيارة، لا ينصح بنسيان مظلة السفر الخاصة بالمسافر.
يمكن اختيار السفر بالحافلة أو التاكسي أو النقل المائي من مطار فينيسيا ماركو إلى وسط مدينة البندقية أو ميستري (مدينة تقع على البر الرئيسي وتواجه البندقية حيث من المحتمل أن يكون لدى المسافر مكان للإقامة الفندقية).

 

النقل المائي
لأن البندقية مدينة غنية بالقنوات المائية، يمكن استخدام القوارب العامة من المطار إلى البندقية، علمًا أن الأمر يستغرق وقتًا طويلاً نظرًا لأن القارب سيتوقف عدة مرات على طول الطريق.

 

سيارات الأجرة
ننوافر سيارات أجرة منتظمة من المطار إلى البندقية مع المحطة الأخيرة هي ساحة روما (هذه هي المحطة الأخيرة لجميع الأشياء التي يتم نقلها إلى البندقية أو خروجها من وإلى البندقية).

 

التجول سيرًا على الأقدام
أفضل طريقة لاستكشاف مدينة البندقية التاريخية هي سيرًا على الأقدام، بالإضافة إلى منح الفرصة لاستكشاف المدينة على نطاق واسع، ستتاح للمسافر الفرصة لرؤية الجسور والقنوات الصغيرة والجميلة في البندقية التي قد تفوته على متن الجندول أو الحافلة المائية باختصار، يمنح التنقل سيرًا على الأقدام إمكانية اكتشاف بعض الجواهر الخفية المنتشرة في جميع أنحاء هذه المدينة المذهلة عن طريق الخطأ.

 

سيدتي

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