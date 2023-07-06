معلومات هامة للسائحين يجب معرفتها قبل السفر إلى الدنمارك

الوكيل الإخباري - الدنمارك واحدة من الدول الاسكندنافية وهي أصغرها، كما أنها ضمن أجمل البلدان في قائمة أوروبا نظرًا لتمتعها بطبيعة جذابة وخاصة لاحتوائها على الغابات والمساحات الخضراء فضلًا عن المباني الملونة الفريدة، لذا قبل زيارة الوجهة السياحية من المهم التعرف إلى المعلومات الآتية.

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التأشيرة

الدنمارك عضو في الاتحاد الأوروبي وموقع على اتفاقية شنغن التي تسمح بالسفر غير المحدود بدون تأشيرة لمواطني الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك المملكة المتحدة حاليًا، تتمتع العديد من الدول في الأمريكتين بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا والإمارات العربية المتحدة أيضًا بالسفر بدون تأشيرة لمدة 90 يومًا داخل منطقة شنغن، يجب على المواطنين الآخرين التقدم للحصول على تأشيرة شنغن للسفر القانوني إلى الدنمارك.



الأمان

تعتبر الدنمارك أكثر الأماكن أمانًا في العالم استنادًا إلى معدلها المنخفض للجرائم العنيفة والسرقة والكوارث الطبيعية، يعتبر شعبها الودود والمرحب جزءًا من جاذبية البلاد.

ومع ذلك، كما هو الحال دائمًا، بغض النظر عن مدى أمان البلد يوصي دائمًا بالحصول على تأمين السفر.

اللغة

اللغة الأساسية هي الدنماركية، على الرغم من أن اللغات الاسكندنافية الأخرى مثل السويدية والنرويجية يمكن فهمها والتحدث بها على مستوى أساسي، مثل العديد من الدول الاسكندنافية يتم التحدث باللغة الإنجليزية على نطاق واسع (وعلى مستوى عالٍ)، ومع ذلك، فإن تعلم بعض العبارات الدنماركية الأساسية سيقطع شوطًا طويلاً في كسب السكان المحليين.

تخطيط رحلة الدنمارك

أفضل وقت للذهاب

بينما يمكن زيارة الدنمارك على مدار العام، من المفيد معرفة ما يمكن توقعه في كل موسم قبل حجز الرحلات أفضل وقت للذهاب هو الربيع، من مايو إلى يونيو.

الميزانية

قد يكون السفر في جميع أنحاء الدنمارك مكلفًا إذا لم يكن لدى المسافر ميزانية لذلك، لذا يجب التأكد من أن يكون على دراية بما ينفقه والتوجه دائمًا إلى المنطقة المحلية حيث يمكن تقليل التكاليف.

فإن أكبر النفقات هي الإقامة والطعام ومع ذلك، من الممكن وضع ميزانية منخفضة أي إذا كان الشخص يقيم في نزل، أو يتناول طعامًا محليًا أو يطبخ وجباته الخاصة، ويستخدم وسائل النقل المحلية فقط عند الضرورة حيث أن هذه الطريقة ضمن أفضل الطرق لتقليل التكاليف الخاصة بالرحلة في الدنمارك.

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