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الخميس، 23-02-2023 03:37 م

معلومات هامة يجب الإطلاع عليها عند السفر إلى روما

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الوكيل الإخباري - السياحة في روما ممتعة وجاذبة للعديد من المسافرين، فهي عاصمة الايطالية المليئة بالمعالم التاريخية الرومانية كمدرج كولوسيوم الضخم بالإضافة إلى الأسواق الراقية والشعبية والمطاعم المميزة، في الآتي، يعض المعلومات التي يجب التعرف إليها قبل التوجه إلى روما.

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الانتباه من السرقة
يكثر النشالين واللصوص في الوجهات السياحية الشهيرة، لذا فإنهم يتواجدون في روما كغيرها من الدول السياحية، وبالتالي يستوجب الحذر منهم أثناء فترة التواجد بالوجهة السياحية لذا يجب الحفاظ على المحفظة والنقود، حيث أن روما مدينة كبيرة مزدحمة، لذلك ليس من غير المألوف أن تحدث مثل هذه الجرائم لهذا السبب يجب تأكد المسافر بأنه في حالة أمان أثناء مشاهدة المعالم السياحية في روما.

 

تخطي طوابير طويلة في الكولوسيوم
يقدم الكولوسيوم الروماني تذكرة تخطي خط الطوابير، وبالتالي هذا يكون مساهمًا في اختصار الوقت أثناء الانتظار في طوابير لزيارة أشهر المعالم الأثرية.


الاستفادة من المشاهد المجانية
لا تعني زيارة الأماكن التاريخية المثيرة للاهتمام في روما أنه يجب الإنفاق الكثير من الميزانية على تذاكر المشاهدة، حيث تقدم روما الكثير من المعالم السياحية المفتوحة للزيارة، بعضها فيلا فارنيسينا، جاليريا سبادا، سانتا براسيد، سانتا بودينزيانا، وبالازو باربيريني، شيء أساسي آخر يجب معرفته قبل زيارة هو أن المتاحف تقدم مداخل مجانية كل يوم أحد من كل شهر.


الحصول على تصريح النقل العام
قبل الذهاب إلى روما، من الممكن القيام بشراء بطاقة نقل عام، سيوفر للمسافر شراء تصريح النقل مقدمًا الوقت والمال، شيء واحد قد لا يعرفه المسافر هو أن الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات يركبون المترو في روما مجانًا.

 

سيدتي

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