معلومات يجب معرفتها قبل السفر إلى دول أفريقيا

الوكيل الإخباري - يتطلب السفر التعرف إلى ثقافة الوجهة المقصودة وعاداتها والاطلاع على معالمها الجاذبة، لذا فإن السفر إلى دول أفريقيا يحتاج إلى أن يكون المسافر على علم ودراية كافية ببعض المعلومات الأساسية، أهمها:

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جواز السفر

يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالمسافر ساري المقعول بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ العودة، وإذا لم يكن كذلك، من الضروري تجديده قبل المغادرة.



متطلبات التأشيرة

بينما تسمح العديد من الدول الأفريقية بالسفر من دون تأشيرة لجنوب أفريقيا، تتطلب بعض الوجهات تأشيرة للدخول، لذا فمن المهم التحقق والتأكد من جميع متطلبات التأشيرة مع أحد محترفي السفر عند حجز الرحلة السياحية حيث قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع للحصول على تأشيرة في بعض الوجهات، قد يدفع الأشخاص الذين يسافرون بجواز سفر أوروبي أو بريطاني تكاليف تأشيرة إضافية.

متطلبات الصحة والسلامة

عند السفر أثناء انتشر فترة الوباء، يحتاج المسافرون إلى مراعاة متطلبات التطعيم والإرشادات الصحية للبلد، كما أنه من الأفضل للغاية التحدث إلى متخصص في السفرلمعرفة متطلبات الصحة والسلامة.

القيادة

عند القيادة براً، من الضروري القيام بإجراء بحث مستفيض عن ظروف الطريق وحدود السرعة والحدود،

قد يحتاج المسافر إلى الحصول على تصريح رخصة قيادة دولية من خلال قبل أن يُسمح لك باستئجار سيارة في بلد وجهته.



تأمين السفر

تأمين السفر الشامل شرط، حيث أنه من الضروري حصول المسافرين على تأمين يغطي عمليات الإجلاء الطبي.



العادات والتقاليد

ينصح بضرورة التحقق من عادات وتقاليد الدولة قبل زيارتها، قد يكون لديها متطلبات ملابس محتشمة للنساء في الأماكن العامة.

المواصلات

يفضل البحث عن عروض النقل للوجهة السياحية، سواء عن طريق التاكسي أو القطار أو التوك توك، فإن تجربة مدينة أفريقية بنفس الطريقة التي يتعامل بها السكان المحليون غالبًا ما تكون أرخص بكثير من استئجار سيارة.

سيدتي

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