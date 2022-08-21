الأحد 21-08-2022
الوكيل الاخباري

ارتفاع عدد زوار البترا 51% خلال الشهور الـ7 من العام الحالي

الملك سيشارك في لقاء قمة في مصر يضم قادة مصر والعراق والإمارات والبحرين

البلبيسي: لا إجراءات صحية جديدة مرتبطة بعودة المدارس

سانا: مقتل شرطي بانفجار عبوة ناسفة بسيارة في درعا

شكاوى من تأخر رواتب موظفي الخدمات بمستشفى البشير

خبير يقترح تخفيض ضريبة المحروقات وتعليق الضرائب 5 أشهر في الأردن

ارتفاع حجوزات المزارع 20% بالتزامن مع احتفالات التوجيهي

بعد حادثة حريق منزل الرصيفة.. خبير يوضح أبرز أسباب حرائق التماس الكهربائي

الخدمات الطبية تحدد موعد عقد امتحان التصنيف الفني للمهن الطبية المساندة

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير البلجيكي

الأحد، 21-08-2022 01:41 م

معلومات يجب معرفتها قبل السفر إلى دول أفريقيا

151407


الوكيل الإخباري - يتطلب السفر التعرف إلى ثقافة الوجهة المقصودة وعاداتها والاطلاع على معالمها الجاذبة، لذا فإن السفر إلى دول أفريقيا يحتاج إلى أن يكون المسافر على علم ودراية كافية ببعض المعلومات الأساسية، أهمها:

اضافة اعلان

 

جواز السفر
يجب أن يكون جواز السفر الخاص بالمسافر ساري المقعول بعد ستة أشهر على الأقل من تاريخ العودة، وإذا لم يكن كذلك، من الضروري تجديده قبل المغادرة.


متطلبات التأشيرة
بينما تسمح العديد من الدول الأفريقية بالسفر من دون تأشيرة لجنوب أفريقيا، تتطلب بعض الوجهات تأشيرة للدخول، لذا فمن المهم التحقق والتأكد من جميع متطلبات التأشيرة مع أحد محترفي السفر عند حجز الرحلة السياحية حيث قد يستغرق الأمر بضعة أسابيع للحصول على تأشيرة في بعض الوجهات، قد يدفع الأشخاص الذين يسافرون بجواز سفر أوروبي أو بريطاني تكاليف تأشيرة إضافية.

 

متطلبات الصحة والسلامة
عند السفر أثناء انتشر فترة الوباء، يحتاج المسافرون إلى مراعاة متطلبات التطعيم والإرشادات الصحية للبلد، كما أنه من الأفضل للغاية التحدث إلى متخصص في السفرلمعرفة متطلبات الصحة والسلامة.

 

القيادة
عند القيادة براً، من الضروري القيام بإجراء بحث مستفيض عن ظروف الطريق وحدود السرعة والحدود،
قد يحتاج المسافر إلى الحصول على تصريح رخصة قيادة دولية من خلال قبل أن يُسمح لك باستئجار سيارة في بلد وجهته.


تأمين السفر
تأمين السفر الشامل شرط، حيث أنه من الضروري حصول المسافرين على تأمين يغطي عمليات الإجلاء الطبي.


العادات والتقاليد
ينصح بضرورة التحقق من عادات وتقاليد الدولة قبل زيارتها، قد يكون لديها متطلبات ملابس محتشمة للنساء في الأماكن العامة.

 

المواصلات
يفضل البحث عن عروض النقل للوجهة السياحية، سواء عن طريق التاكسي أو القطار أو التوك توك، فإن تجربة مدينة أفريقية بنفس الطريقة التي يتعامل بها السكان المحليون غالبًا ما تكون أرخص بكثير من استئجار سيارة.

 

 

سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
Photo 6_2

أشهر الأماكن السياحية في زغرب الكرواتية

149979

نصائح للحصول على أفضل مقعد في الطائرة

a84bc45e-ad44-4d61-9554-80a8eaf8e326

أمور مهمة يجب القيام بها قبل مغادرة الفندق

9b723dfaefc7cd1934dbd36213f0dd81

الاستعداد للسفر .. بعض النصائح والإرشادات

image-78288

أطعمة يجب ألا تشتريها في المطار

149108

نصائح للسفر الفردي خلال الرحلة السياحية

أخبار متعلقة
149979

نصائح للحصول على أفضل مقعد في الطائرة

9b723dfaefc7cd1934dbd36213f0dd81

الاستعداد للسفر .. بعض النصائح والإرشادات

149108

نصائح للسفر الفردي خلال الرحلة السياحية

148706

نصائح ضرورية لتجنب الحشود أثناء السفر

148014

طرق غير تقليدية للسفر حول العالم

travel-800x549

ما هو السفر الانتقامي؟