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الأربعاء، 05-10-2022 04:08 م

معلومات يجب معرفتها قبل السياحة في أمستردام

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الوكيل الإخباري-أمستردام هي عاصمة هولندا وأكبر مُدنها من ناحية عدد السُكان، وتُعد مركز مالي وتجاري هام وواحدة من أشهر العواصم والموانئ في العالم، وتعد أمستردام مقرًا لعدد كبير من المؤسسات العالمية الشهيرة. في الآتب، بعض النصائح الهامة لزيارة هذه الوجهة الشهيرة.

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راكبي الدراجات
سيجد السائح العشرات من راكبي الدراجات يسيرون في كل الاتجاهات (وبجميع السرعات)، قبل عبور الطريق.
في حالة التخطيط لزيارة الكثير من المواقع أثناء التواجد في المدينة ولا يرغب السائح ركوب الدراجة (أو المشي) طوال الوقت، فيمكن شراء تذكرة نقل عام في أمستردام.

 

استئجار دراجة هوائية
يمكن بسهولة استئجار دراجة من أحد متاجر تأجير الدراجات المنتشرة في جميع أنحاء المدينة (من الضروري الأخذ في الاعتبار التسوق للحصول على أفضل صفقة)، عند استئجار دراجة، يمكن بسهولة الخروج من الاستكشاف لمدة يوم أو يومين، أو ببساطة استئجار الدراجة لبضع ساعات فقط.
مراقبة متعلقاتك
مثل كل عاصمة أخرى في أوروبا (وبقية العالم)، ينتشر في أمستردام بعض النشالين الانتهازيين الذين لن يترددوا في انتزاع الهاتف أو المحفظة من حقيبة اليد المفتوحة، لذا فمن الضروري مراقبة الأغراض والمتعلقات الشخصية باستمرار، واستخدام حقيبة آمنة بدلاً من حقيبة ظهر والتأكد من أن كل شيء مضغوط بشكل صحيح.


كن مستعدًا لجميع الأحوال الجوية
ينصح بضرورة الاستعداد لجميع الأحوال الجوية داخل العاصمة، حيث يمكن توقع تساقط ثلوج، بينما في الصيف يمكن توقع الكثير من أشعة الشمس.

أحضر الكاميرا معك
يعود تاريخ العديد من المنازل المجاورة للقناة في أمستردام إلى العصر الذهبي للمدينة، وعلى هذا النحو، فهي قديمة وغريبة وجميلة، يمكن زيارة عدد من هذه المنازل القديمة على شكل متاحف منزلية منتشرة في جميع أنحاء المدينة وتصويرها مما يجعلها تذكارًا رائعًا.

وفر المال من خلال الاستمتاع بنزهة في الحديقة
على الرغم من أنه لم يجد السائح أن زيارة أمستردام تكاد تكون باهظة الثمن مثل مدن مثل لندن أو باريس، إلا أن هناك دائمًا طرقًا يمكن من خلالها توفير المال (من أجل التباهي بزيارات المتاحف أو الرحلات اليومية أو الإقامة الأكثر روعة).

 

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