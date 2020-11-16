الإثنين 16-11-2020
الوكيل الاخباري

الصحة تبشر الأردنيين بموعد الحصول على لقاح كورونا

التربية تعقد امتحان وطنيا هاما لطلبة الأول الثانوي

المستقلة للانتخاب للوكيل : هنالك نواب ستسقط عضويتهم

هيئة النقل تعلق دوامها اليوم بسبب كورونا

مدير المخابرات الأسبق الرقاد في ذمة الله

أسعار الذهب الإثنيــن 16/11/2020

وفيات الإثنين 16/11/2020

فرصة لأمطار متفرقة ظهر اليــوم

وزير الصحة للوكيل : ما يشاع عن الوضع الوبائي في اربد ليس صحيحا والامور تحت السيطرة

لبنان: 11 وفاة و 1163 إصابة جديدة بكورونا




الإثنين، 16-11-2020 11:26 ص

مع اقتراب حفل تنصيب جو بايدن فنادق واشنطن تشهد نقصا بالغرف الشاغرة

201110115300-capitol-building-inauguration-stage-1109


الوكيل الاخباري-  يمكن أن يكون حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مليئاً بالتحديات حتى في ظل أفضل الظروف.

اضافة اعلان
 

وفي أواخر يناير/كانون الثاني، يكون طقس العاصمة الأمريكية بارداً جداً، ويتزاحم الأشخاص للاقتراب من منصة التنصيب. ولكن، مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، وضرورة إجراء الاختبارات، والحجر الصحي المحتمل، هل سيحرص الأشخاص على الحضور؟

وبالاستناد على حجوزات الفنادق، فالإجابة هي نعم.

ولقد وصلت المزيد من الفنادق المعروفة في العاصمة بالفعل إلى قدرتها الاستيعابية تحضيراً لتاريخ 20 يناير/كانون الثاني، وأما الفنادق التي لا تزال شاغرة، فقامت بزيادة أسعارها، وفرض فترات إقامة ذات حد أدنى.

 


مراسم التنصيب في ظل كورونا 


ورغم أن حفل التنصيب هو عبارة عن فترة تنشغل فيها فنادق العاصمة، إلا أن جائحة فيروس كورونا قللت توفرها، ومن أجل حماية العملاء، لا تقوم العديد من الفنادق باستقبال الضيوف إلى أقصى درجة من سعتها الاستيعابية،حيث يقلّل ذلك من عدد الغرف، ولهذا السبب، أصبحت باهظة الثمن.

 


وأوضحت مديرة التسويق في  احدى الفنادق الشهيرة  في وسط العاصمة، جينيفر سورلي، أن الفندق ينتظر لرؤية كيف سيبدو الحدث قبل التوصل إلى قرار نهائي، فيما يخص أسعار أسبوع التنصيب. 


ورغم الحماس، يشعر العديد من الأشخاص في واشنطن بالقلق من تدفق الزوار لحضور حفل تنصيب بايدن.


وعند سؤالها عما إذا كانت لديها مخاوف بشأن سفر مجموعات كبيرة من الأشخاص إلى واشنطن في 20 يناير/كانون الثاني، أوضحت العمدة، موريل باوزر، أنها شاركت في مراحل التخطيط المبكرة مع الحكومة الفيدرالية من أجل الحفل، وفقاً لما أشارت إليه سابقاً.


وأبلغت واشنطن عن 649 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" الأسبوع الماضي، اعتباراً من 11 نوفمبر/تشرين الثاني، ووصول معدلات النتائج الإيجابية إلى نسبة 2.28%. 


وسجلت المنطقة أكثر من 18 ألف حالة مؤكدة منذ بداية الوباء، وفقاً لأرقام جامعة "جونز هوبكنز".



ورغم التكاليف المرتفعة، وتحديات السفر بظل الجائحة، لا يزال العديد من الأمريكيين يخططون لزياراتهم بحماس.


وأشار مؤرخ رئاسي في جامعة "رايس"، دوجلاس برينكلي، إلى أن تدفق المسافرين ليس مفاجئاً، قائلاً: "الحضور يعطيك حق للتفاخر، ويمكنك أن تقول للعائلة والأصدقاء، أنك شاركت في لحظة تاريخية على مر العصور".

 


وتوصل مؤرخ رئاسي آخر، وهو تيم نافتالي من جامعة نيويورك، إلى نتيجة مشابهة، إذ قال إن "مع استمرار الإنكار العنيد للرئيس ترامب لنتائج هذه الانتخابات، سينظر الكثيرون إلى طقوس تاريخ 20 يناير/كانون الثاني في عام 2021 كتأكيد على انتقال السلطة".


ومن الواضح أن هذا الشعور قد حفز الأشخاص المتوجهين إلى العاصمة.

 

المصدر: CNN


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مطار-صلالة--800x500

مطار صلالة يحصل على شهادة عالمية في الاعتماد الصحي

3431772_1566212647

تونس.. قطاع السياحة يتعزز بمشاريع بنحو 100 مليون دولار على مدى 5 سنوات

11

شاهد بالصور..مصور يعبر الطريق المعلق في سلطنة عُمان ويرصد كنزاً طبيعياً

201112121117-rccl-symphony-of-the-seas (1)

تجربة للرحلات البحرية بظل كورونا تجذب آلاف المتطوعين رغم مخاطرها

مطار-دبي-الدولي

سفر بدون تلامس للمرة الاولى في مطار دبي الدولي

السياحة-حول-العالم

منظمة السياحة العالمية: مدونة دولية جديدة لتوفير حماية قانونية أكبر للسياح

أخبار متعلقة
20200420_1587403226-923

إغلاق أهم معلم سياحي في إسبانيا بسبب كورونا

1045606998_0_195_3063_1853_1000x541_80_0_0_500366c264fb65c21e87bc62c4efc5a9

فتح الحدود البرية بين الإمارات وسلطنة عمان

1

جزر نيوزيلندية تشهد سياحة مفرطة بظل كورونا

سياحة_جورجيا_تبليسي

جورجيا.. من المناطق الآمنة للسفر في ظل جائحة كورونا

1-1373861

تراجع السياحة في ايطاليا بسبب كورونا

image-1-7

وزير السياحة يشارك في معرض سوق السفر العالمي