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الإثنين، 06-09-2021 04:26 م

مغامرة تسلق جبل فوجي اليابان

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الوكيل الإخباري - في اليابان، جبل فوجي (3776 مترًا) هو الأكثر ارتفاعًا؛ كان عبارة عن بركان نشط، أمّا اليوم فيمثل نقطة من نقاط الجذب السياحي تقع على الحدود بين محافظتي ياماناشي وشيزوكا. لزيارة المكان، يجدر بالسائح قصد منطقة بحيرة فوجي فايف (فوجيجوكو) عند سفح الجبل الشمالي، أو منتجع "هاكوني" القريب من الينابيع الساخنة، أو تسلّق الجبل. مشاهد الجبل من بعيد أكثر جاذبيّة مقارنة بتلك في القمة، لكن هذا النشاط السياحي المحبب لكثيرين هو وسيلة للانخراط في مغامرة جماعية.  

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تسلّق جبل فوجي

يمتدّ الوقت الرسمي المتاح لتسلّق جبل فوجي، من أوائل يوليو إلى منتصف سبتمبر. خلال الوقت المذكور، يكون كل المرافق الجبلية مفتوحًا، والمناخ مقبولًا (في القمة، قد تنخفض درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في موسم التسلق الرسمي)، وسبل الوصول إلى القمّة بوساطة وسائل النقل العام سهلة علمًا أن تسلّق الجبل نشاط مرغوب من اليابانيين والسائحين الأجانب.

تقع المحطّة الخامسة The Fuji Subaru Line 5th Station والمعروفة أيضًا باسم محطة Yoshidaguchi الخامسة في منتصف مسار يوشيدا الذي يؤدي إلى ضريح Fujiyoshida Sengen  في الجبل، وهي تمّثل القاعدة لقمة الجبل فوجي. تعدّ المحطّة المذكورة الأكثر تطورًا، ويسهل الوصول إليها من طوكيو، بوساطة وسائل النقل، مقارنة بالمحطات الأربع الأخرى التي تقود إلى جبل فوجي.

 

المسار إلى القمّة

يعدّ مسار يوشيد هو المسار الأكثر شعبية إلى القمة؛ يمكن أن تزدحم بعض الأقسام بشدة خلال موسم التسلق، بخاصّة في المحطة الثامنة. تتعدّد الأكواخ الجبلية على طول الممر والممرات المنفصلة، صعودًا وهبوطًا. يتمتع الممر أيضًا بإطلالات رائعة على شروق الشمس لأولئك الذين لا ينجحون في بلوغ القمة في الوقت المناسب. يستغرق الصعود عبر مسار يوشيدا من خمس ساعات إلى سبع منها، فيما رحلة العودة  تتطلب نحو ثلاث ساعات إلى خمس منها. إلى جانب الطريق المؤدي إلى القمة، هناك طريق أوشودو الذي يسلكه في الرحلات النهارية، الراغبون في التعرف إلى فوجي، لكن قدراتهم البدنية لا تسعفهم في تسلّق القمة. وفي هذا الإطار، يمكن السير لخمسة كيلومترات من المسار من المحطة الخامسة غربًا.  

 

المصدر - سيدتي 

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