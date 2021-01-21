الخميس 21-01-2021
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الخميس، 21-01-2021 11:46 ص

مقابل فحوصات كورونا.. الكويت ترفع أسعار تذاكر الطيران للقادمين إليها

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الوكيل الإخباري _ وجهت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت شركات الطيران العاملة في مطار الكويت نحو توحيد سعر فحوصات الـPCR التي سيتم فرضها على جميع القادمين إلى البلاد، وفق قرار مجلس الوزراء الأخير الذي يقضي بتحميلها لشركات الطيران.
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وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "الراي" الكويتية أن «المناقشات التي تجري بين الجهات المعنية توصلت إلى سعر مبدئي للفحص الواحد عند 25 دينارًا، بإجمالي 50 دينارًا عن فحصين، الأول عند الوصول والثاني بعد 7 أيام»، مبينة أنه سيتم إضافة المبلغ إلى سعر تذكرة السفر للراكب القادم إلى الكويت.


وذكرت المصادر أن «مهمة الفحوص سيتولاها القطاع الخاص المحلي حتى لا تزيد الأعباء على وزارة الصحة في الوقت الراهن، لا سيما في ظل ما تقوم به من جهود على أكثر من محور في سبيل مكافحة انتشار فيروس كورونا».


المصدر : صدى البلد 





 




 

 


 

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