الإثنين 23-11-2020
الوكيل الاخباري

الاحتلال يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة

أسعار الذهب الإثنين 23/11/2020

إغلاق مسلخ جرش بسبب كورونا

وفيات الإثنين 23/11/2020

تعليق دوام مديريتي عمل تفتيش وتشغيل عمان الأولى

توضيــح هام من الصحة بشأن كورونا

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

أجواء لطيفة الحرارة

رئيس ديوان الخدمة المدنية يوضح للوكيل سبب اجراء المقابلات للتخصصات الطبية

الصحة تنفي للوكيل معلومات طبية خطيرة متداولة بين المواطنين

الإثنين، 23-11-2020 09:46 ص

ملاذ سري في تايلاند يتحول إلى منتجع شاطئي مشهور عالمياً -صور

http___cdn.cnn_.com_cnnnext_dam_assets_201103180321-thailand-the-sanctuary-01104


الوكيل الاخباري- بدأ مايكل دويل بالقيام برحلات منتظمة إلى جزيرة كو فا نجان في خليج تايلاند في منتصف الثمانينيات، مستمتعاً بالحياة المريحة داخل الأكواخ الشاطئية الريفية حول الجزيرة بين فترات عمله كممرض في أستراليا.

اضافة اعلان
 


وفي النهاية، أقام دويل مقابل شاطئ هات رين المواجه لغروب الشمس في الطرف الجنوبي من الجزيرة، حيث مشهد حياة "الهيبيز" سريع النمو، بدءاً من الموسيقى، ورياضة التاي تشي.


يقع منتجع "The Sanctuary" على جزيرة كو فا نجان في خليج تايلاند، وهو منتجع صحي شهير يقدم خدمات السبا واليوغا والتخلص من السموم 



وبحلول عام 1989، أصبح شاطئ هات رين مشهور عالمياً بحفلة اكتمال القمر الشهرية على الشاطئ.

وفي أحد الأيام من عام 1991، دُعي دويل من قبل أحد معارفه للاحتفال بافتتاح بقعة جديدة على شاطئ سري أعلى الساحل.

 

وكان يُطلق عليه "The Sanctuary"، أي "الملاذ"، ولا يمكن الوصول إليه، إلا عن طريق القوارب المستأجرة أو سيراً على الأقدام، فوق التلال شديدة الانحدار والرؤوس الصخرية.

 


واختار دويل الطريق الأخير، ليبدأ هو ومعارفه الجدد الرحلة الشاقة.


ويتذكر دويل: "عندما وصلنا إلى التل الأول، كان مشهد الشاطئ الأبيض الكريستالي ساحراً، دون وجود أي شخص في المكان".


كان المنتجع يتألف في الأصل من مسكن، وكوخين من طابق واحد من الخشب والقش، بالإضافة إلى مقهى في الهواء الطلق .


وتابعت المجموعة رحلتها إلى الشاطئ من خلال السير على طول طريق ضيق مترابط بين مجموعات الصخور العملاقة.


ويتابع دويل: "أثناء المشي من هناك، شعرت كما لو أنني مررت عبر نوع من الغشاء غير المرئي"، مضيفاً أنه حينها أدرك أن حياته قد تغيرت نهائياً.

 


ويقع منتجع "The Sanctuary" بين صخور الجرانيت العملاقة على الرمال البيضاء، ويتألف من مسكن، واثنين من الأكواخ المصنوعة من الخشب والقش، ومقهى في الهواء الطلق.

 


واستمر حفل الافتتاح لمدة ثلاثة أيام، مع تبادل مفعم بالحيوية للطعام وأساليب الترفيه.


في الأيام الأولى، رحب المنتجع بالضيوف الراغبين في الابتعاد عن التسويق المستمر على شاطئ هات رين القريب، حيث يُقام حفل اكتمال القمر الشهري .


وأقام دويل هناك لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب حفنة من الأشخاص الذين قضوا فترة طويلة في الليل، وباشروا في بناء المزيد من الأكواخ.


وكان وراء المشروع اثنان من سكان جزيرة كو فا نجان، وهما جيل بيدوز وستيف ساندرز،  وقد قررا إنشاء منتجع "The Sanctuary"، بعد انزعاجهما من التسويق المستمر لمشهد شاطئ "هات رين".


وتقول بيدوز إنهما كانا يديران مقهى على شاطئ هات رين، حيث كانت تقام الحفلات الشاطئية الكبيرة، ولكن قال ستيف ذات يوم إنه وجد أكثر الشواطئ روعة على الساحل.


وكان الخليج، المعروف محلياً باسم "Mangrove Beach"، ملكاً لعائلة تايلندية واحدة.

 

وكان ساندرز قد صادقها، ما سهّل التوصل إلى اتفاق لتأجير الأرض وبناء "The Sanctuary".


وتوضح بيدوز أن عملية البناء بدأت في عام 1990، مضيفةً أنها قضت مع ستيف وقتاً في أوشو الأشرم في الهند، وقد تأثر الثنائي بهذه التجربة بشكل كبير.

 


تقول المؤسسة المشاركة جيل بيدوز: "كنا نعيش بمعتقد الهيبيز بأن كل شخص يمكنه العيش معاً، ولم نكن بحاجة إلى السماح للعالم الخارجي بالدخول وترك المال يفسد كل شيء". 

 


ومنذ البداية، ركز الثنائي بيدوز وساندرز على مفاهيم العافية والروحانية، كما قدما بديلاً لمشاهد الحفلات على الشواطئ الأخرى.


ويوضح الثنائي: "أردنا أن يكون مركزاً للأشخاص من ذوي التفكير المماثل لممارسة اليوغا والتخلص من السموم، والعديد من العلاجات الأخرى، والتي كانت من الناحية العملية سحراً في ذلك الوقت".


وخلال السنوات السبع أو الثماني الأولى، كان منتجع "The Sanctuary" وسكانه منذ فترة طويلة، يتوخون الحذر من الدعاية واهتمام وسائل الإعلام.


ويقول دويل عن تلك السنوات: "شعرنا أن المكان يتمتع بأجواء مثالية، ولم نرد أن نفسد ذلك، لذا حاولنا لفترة من الوقت أن نحتفظ بها لأنفسنا، كسر بين الأصدقاء، قدر الإمكان".


تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الغرف في المنتجع، من الأجنحة الخاصة إلى المهاجع المشتركة. 


وفي عام 1998 دعا الزوجان، دويل، لإدارة منتجع "The Sanctuary" حتى يتمكنا من الاهتمام بمصالح أخرى على الجزر وكذلك على أرض الوطن، بالمملكة المتحدة.

 


وبصفته منجزاً ومنظماً رائعاً، على حد تعبيره، أدخل دويل المنتجع إلى القرن الحادي والعشرين، وقام بتوسيع البرامج في مجال العافية والروحانية لسوق بعيد المدى، مع الحفاظ على العلاقة الحميمة والعفوية التي يقدرها الضيوف الذين عادوا عاماً تلو الآخر.


وبحلول عام 2013، تم حجز منتجع "The Sanctuary" معظم الوقت، وكان يتم رفض مئات الطلبات للإقامة خلال العطلة.

 




المصدر: CNN


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5fb90bd54236042c4f16b824

السعودية تلزم منظمي الرحلات بالتأمين على السياح ضد جميع المخاطر

xxx544

كيف ستغير اللقاحات ضد كورونا من تجارب السفر حول العالم؟

video3bcbae7a___video3bcbae7a_image

فنادق قطر بلا موظفين وبلا نزلاء بسبب كورونا

1280x960-7-1

مصر تفقد 920 مليون دولار شهريا من إيرادات السياحة

201925214229815M3

ايطاليا تلغي رسوم دخول السياح في البندقية

اطول-سلسلة-جبلية-في-السعودية-825x510

صدع جبلي عميق انشق قبل آلاف السنوات في السعودية -صور

أخبار متعلقة
كرك

أفضل التجارب السياحية في جزيرة كرك الكرواتية

1047083542_0_0_3077_1936_1200x0_80_0_1_3f8dad7c49636e7c2e789ce85eee84ea

حديقة ترفيهية في تايلاند صنعت من قش الأرز