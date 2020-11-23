ملاذ سري في تايلاند يتحول إلى منتجع شاطئي مشهور عالمياً -صور

الوكيل الاخباري- بدأ مايكل دويل بالقيام برحلات منتظمة إلى جزيرة كو فا نجان في خليج تايلاند في منتصف الثمانينيات، مستمتعاً بالحياة المريحة داخل الأكواخ الشاطئية الريفية حول الجزيرة بين فترات عمله كممرض في أستراليا.



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وفي النهاية، أقام دويل مقابل شاطئ هات رين المواجه لغروب الشمس في الطرف الجنوبي من الجزيرة، حيث مشهد حياة "الهيبيز" سريع النمو، بدءاً من الموسيقى، ورياضة التاي تشي.



يقع منتجع "The Sanctuary" على جزيرة كو فا نجان في خليج تايلاند، وهو منتجع صحي شهير يقدم خدمات السبا واليوغا والتخلص من السموم







وبحلول عام 1989، أصبح شاطئ هات رين مشهور عالمياً بحفلة اكتمال القمر الشهرية على الشاطئ.



وفي أحد الأيام من عام 1991، دُعي دويل من قبل أحد معارفه للاحتفال بافتتاح بقعة جديدة على شاطئ سري أعلى الساحل.

وكان يُطلق عليه "The Sanctuary"، أي "الملاذ"، ولا يمكن الوصول إليه، إلا عن طريق القوارب المستأجرة أو سيراً على الأقدام، فوق التلال شديدة الانحدار والرؤوس الصخرية.



واختار دويل الطريق الأخير، ليبدأ هو ومعارفه الجدد الرحلة الشاقة.



ويتذكر دويل: "عندما وصلنا إلى التل الأول، كان مشهد الشاطئ الأبيض الكريستالي ساحراً، دون وجود أي شخص في المكان".



كان المنتجع يتألف في الأصل من مسكن، وكوخين من طابق واحد من الخشب والقش، بالإضافة إلى مقهى في الهواء الطلق .



وتابعت المجموعة رحلتها إلى الشاطئ من خلال السير على طول طريق ضيق مترابط بين مجموعات الصخور العملاقة.



ويتابع دويل: "أثناء المشي من هناك، شعرت كما لو أنني مررت عبر نوع من الغشاء غير المرئي"، مضيفاً أنه حينها أدرك أن حياته قد تغيرت نهائياً.



ويقع منتجع "The Sanctuary" بين صخور الجرانيت العملاقة على الرمال البيضاء، ويتألف من مسكن، واثنين من الأكواخ المصنوعة من الخشب والقش، ومقهى في الهواء الطلق.



واستمر حفل الافتتاح لمدة ثلاثة أيام، مع تبادل مفعم بالحيوية للطعام وأساليب الترفيه.



في الأيام الأولى، رحب المنتجع بالضيوف الراغبين في الابتعاد عن التسويق المستمر على شاطئ هات رين القريب، حيث يُقام حفل اكتمال القمر الشهري .



وأقام دويل هناك لمدة ثلاثة أشهر، إلى جانب حفنة من الأشخاص الذين قضوا فترة طويلة في الليل، وباشروا في بناء المزيد من الأكواخ.



وكان وراء المشروع اثنان من سكان جزيرة كو فا نجان، وهما جيل بيدوز وستيف ساندرز، وقد قررا إنشاء منتجع "The Sanctuary"، بعد انزعاجهما من التسويق المستمر لمشهد شاطئ "هات رين".



وتقول بيدوز إنهما كانا يديران مقهى على شاطئ هات رين، حيث كانت تقام الحفلات الشاطئية الكبيرة، ولكن قال ستيف ذات يوم إنه وجد أكثر الشواطئ روعة على الساحل.



وكان الخليج، المعروف محلياً باسم "Mangrove Beach"، ملكاً لعائلة تايلندية واحدة.

وكان ساندرز قد صادقها، ما سهّل التوصل إلى اتفاق لتأجير الأرض وبناء "The Sanctuary".



وتوضح بيدوز أن عملية البناء بدأت في عام 1990، مضيفةً أنها قضت مع ستيف وقتاً في أوشو الأشرم في الهند، وقد تأثر الثنائي بهذه التجربة بشكل كبير.



تقول المؤسسة المشاركة جيل بيدوز: "كنا نعيش بمعتقد الهيبيز بأن كل شخص يمكنه العيش معاً، ولم نكن بحاجة إلى السماح للعالم الخارجي بالدخول وترك المال يفسد كل شيء".



ومنذ البداية، ركز الثنائي بيدوز وساندرز على مفاهيم العافية والروحانية، كما قدما بديلاً لمشاهد الحفلات على الشواطئ الأخرى.



ويوضح الثنائي: "أردنا أن يكون مركزاً للأشخاص من ذوي التفكير المماثل لممارسة اليوغا والتخلص من السموم، والعديد من العلاجات الأخرى، والتي كانت من الناحية العملية سحراً في ذلك الوقت".



وخلال السنوات السبع أو الثماني الأولى، كان منتجع "The Sanctuary" وسكانه منذ فترة طويلة، يتوخون الحذر من الدعاية واهتمام وسائل الإعلام.



ويقول دويل عن تلك السنوات: "شعرنا أن المكان يتمتع بأجواء مثالية، ولم نرد أن نفسد ذلك، لذا حاولنا لفترة من الوقت أن نحتفظ بها لأنفسنا، كسر بين الأصدقاء، قدر الإمكان".



تتوفر مجموعة متنوعة من خيارات الغرف في المنتجع، من الأجنحة الخاصة إلى المهاجع المشتركة.



وفي عام 1998 دعا الزوجان، دويل، لإدارة منتجع "The Sanctuary" حتى يتمكنا من الاهتمام بمصالح أخرى على الجزر وكذلك على أرض الوطن، بالمملكة المتحدة.



وبصفته منجزاً ومنظماً رائعاً، على حد تعبيره، أدخل دويل المنتجع إلى القرن الحادي والعشرين، وقام بتوسيع البرامج في مجال العافية والروحانية لسوق بعيد المدى، مع الحفاظ على العلاقة الحميمة والعفوية التي يقدرها الضيوف الذين عادوا عاماً تلو الآخر.



وبحلول عام 2013، تم حجز منتجع "The Sanctuary" معظم الوقت، وكان يتم رفض مئات الطلبات للإقامة خلال العطلة.









المصدر: CNN



