ممنوع دخول السياح..قائمة بالوجهات التي تمنع المسافرين من زيارتها وسط كورونا

الوكيل الاخباري- تعترف منظمة الأمم المتحدة بـ 193 دولة حول العالم، ويبدو أن لكل دولة نهجها الخاص فيما يتعلق بالسفر والسياحة وسط جائحة "كوفيد-19".



وهناك بعض الوجهات السياحية الشهيرة، مثل تركيا، والتي ترحب بالزوار منذ شهور دون فرض الكثير من القيود.

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وهناك وجهات أخرى فتحت أبوابها بشكل جزئي وبحذر، مثل الأرجنتين، التي بدأت للتو في السماح لمواطني الدول المجاورة فقط بالزيارة.



ثم هناك الدول التي أغلقت أبوابها تماماً أمام السياح المحتملين.

وفيما يلي قائمة بأسماء الدول أو الأقاليم حول العالم المغلقة تماماً أمام السياح أو التي تفرض قيوداً صارمة بحيث تجعل قضاء أي عطلة تقليدية هناك مهمةً شبه مستحيلة:



أفريقيا



في القارة السمراء، هناك بعض الدول الشهيرة التي تستقبل الزوار وسط جائحة كورونا في الوقت الحالي مثل مصر، وإثيوبيا، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا.



وهذه بعض البلدان في أفريقيا التي لا تزال مغلقة أمام السياح:



الجزائر: أكبر بلد من حيث مساحة الأرض في أفريقيا، وموطن للهندسة المعمارية المتطورة في العاصمة الجزائر.

وتتمتع الجزائر بالمناظر الطبيعية الصحراوية الرائعة، ولا تشغل الجزائر رحلات تجارية دولية في الوقت الحالي، والسفر مقتصر بشكل أساسي على حالات الإعادة إلى الوطن.



بوروندي: وبينما أن رواندا المجاورة مفتوحة، فإن بوروندي الواقعة في وسط أفريقيا، لا تسمح بدخول السياح بعد.



الكاميرون: سيضطر السياح إلى الانتظار لزيارة الكاميرون بأنفسهم.

المملكة العربية السعودية: وهي موطن المواقع الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة، وستبقى المناظر الطبيعية الخلابة في المملكة ومراكزها التجارية الراقية مخصصة للسعوديين فقط خلال هذا الوقت.



آسيا

تشتهر بوتان بمناظرها الخلابة وتعد بمثابة جنة للمتجولين Credit: Blue Poppy

وتضم قارة آسيا بعض أكثر الوجهات زيارةً في العالم، ولكنها أيضاً تعد القارة التي تفرض القيود الصارمة على السياحة وسط جائحة كورونا.



الصين: البلد الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم لديها بعض الرحلات الجوية المحدودة القادمة من دول مختلفة، ولكن لا يوجد أي منها للسياح.



هونغ كونغ: هونغ كونغ الصاخبة والحيوية، وهي منطقة إدارية خاصة في الصين، مغلقة أمام السياح في الوقت الحالي. وتم إجراء استثناء لسكان سنغافورة فقط، وذلك بفضل "فقاعة السفر" الجديدة التي ستبدأ في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.







الهند: من المناطق النائية الدافئة في ولاية كيرالا إلى جبال الهيمالايا العظيمة، تقتصر عجائب الهند العديدة بشدة على سكانها في الوقت الحالي. وأفاد موقع "Kayak" على الإنترنت أن هذا التقييد على دخول السياح يستمر حتى نهاية شهر نوفمبر/تشرين الثاني على الأقل.



إندونيسيا: تشتهر سلسلة الجزر الضخمة بمأكولاتها الشهية ومياه المحيط الصافية الكريستالية، وأجواء بالي المريحة، وقد أعيد فتح سلسلة الجزر الضخمة أمام بعض الزوار، ولكن ليس أمام السياح بعد.



بوتان: كانت هذه الدولة الصغيرة المبهجة في جبال الهيمالايا بالفعل واحدة من أكثر دول العالم عزلة قبل جائحة كورونا، لذلك ليس من المستغرب أنها مغلقة أمام السياح في الوقت الحالي.





اليابان: من الطاقة المحمومة لطوكيو والجمال التاريخي لمدينة كيوتو، فإن اليابان مفتوحة لبعض المسافرين بغرض الأعمال، ولكن ليس أمام السياح.



كازاخستان: تسمح هذه الدولة الآسيوية غير الساحلية برحلات طيران محدودة، ولكنها ليست مفتوحة للسياح المستعدين لرؤية مناطقها البرية الشاسعة.



منغوليا: يمكن لمواطني منغوليا فقط التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة لسهولها الشاسعة في الوقت الحالي.



ميانمار: المعروفة سابقاً باسم بورما، بدأت هذه الدولة البوذية المنعزلة المليئة بالمعابد والجمال الطبيعي في الانفتاح مؤخراً بعد عقود من العزلة. ولكن جائحة كورونا وضعت حداً لذلك في الوقت الحالي.



المصدر: CNN



