منتجع كونراد المالديف جزيرة رانغالي يدعوك لعيش تجربة لا تنسى

الوكيل الاخباري - يدعو منتجع كونراد المالديف جزيرة رانغالي السياح لزيارة هذه الوجهة المميزة للاسترخاء في أحضان الطبيعة الخلابة.

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ويضمن المنتجع لزواره قضاء أوقات مميزة وعيش تجربة لا تنسى، حافلة بأفخر الوجبات والإقامة العصرية وأوقات التجدد والحيوية وسط جمال استثنائي خلّاب.



وتعتبر موراكا الفيلا الوحيدة في العالم، التي تطفو فوق سطح المحيط الهندي، بينما يقع جزء منها تحت الماء.

ويعد هذا المسكن المذهل، الأول من نوعه، والذي يشغل طابقين، تجسيدا حيا لروعة وبراعة التصميم والتكنولوجيا العصرية؛ حيث يتيح للضيوف التواصل مع الجمال الطبيعي لجزر المالديف مع الاستمتاع بتجربة خدمة المساعد الشخصي والطاهي الخاص على مدار 24 ساعة.



ويتيح المنتجع للضيوف فرصة للاستمتاع بالمشاهد الخلابة المفتوحة على المحيط الهندي من المستوى العلوي للفيلا الواقعة في جزء خاص بها من المحيط، على بعد 250 متر من جزيرة المنتجع الرئيسية.

ويحتوي هذا الطابق على غرف نوم، وحمامات، وغرفة معيشة وتناول طعام شاملة، وصالة ألعاب رياضية عالية بأحدث التقنيات، وشرفة للاسترخاء مع مسبح لا متناهي يطل على منظر شروق الشمس، مع تراس يتيح التمتع بغروب الشمس، فيما توجد غرفة مخصصة للمساعد الشخصي وأخرى لمربية الأطفال في حال الطلب.



وعند النزول لخمسة أمتار تحت سطح الماء، سيجد الضيوف في الشقة مرافق بتصاميم رائعة تضم غرفة معيشة، وغرف نوم، وحمامات، مع إطلالات بانورامية مفتوحة على المحيط.







وتتخطى موراكا حدود الهندسة لتقدم للضيوف تجربة فريدة ليس لها مثيل أثناء إقامتهم في هذا السكن المبتكر.



وبوسع الضيوف، الذين يقومون بالحجز مباشرة، الحصول على العديد من المزايا الفورية، ومنها مرونة خيارات الدفع، التي تتيح للأعضاء اختيار الطريقة، التي تناسبهم بالدمج بين النقاط والمال عند حجز الإقامة، بالإضافة إلى الخصومات الحصرية للأعضاء وخدمة اتصال الإنترنت اللاسلكي المجاني وتطبيق هيلتون أونرز للهواتف الذكية.

المصدر : مصراوي



