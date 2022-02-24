منتدى الرياض يناقش ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على السياحة

الوكيل الاخباري- نظم منتدى الرياض الاقتصادي حلقة نقاش، لاستعراض سير دراسة "ربط مناطق المملكة بالسكك الحديدية وتأثيرها على ازدهار السياحة والخدمات اللوجستية"، بحضور عدد من المسؤولين الحكوميين والأكاديميين ورجال وسيدات الأعمال والمهتمين، وذلك في إطار استعدادات المنتدى لعقد دورته العاشرة.



وفي بداية الحلقة، أكد عضو مجلس أمناء المنتدى عبدالعزيز بن صالح الربدي، على أهمية هذه الدراسة من خلال الاستفادة من نتائجها لتحقيق أهداف الاستراتيجية العامة للنقل العام ورؤية المملكة 2030، التي تهدف لترسيخ مكانة المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يربط القارات الثلاث، والارتقاء بخدمات النقل وتعزيز منظومة الخدمات السياحية.



وبين أن الدراسة مازالت في بدايتها، وأن هذا أول لقاء يطرح فيه خطة إعداد الدراسة وأهدافها ومنهجيتها وعناصرها، مشيراً إلى أن الهدف هو التعرف على مرئيات المشاركين وإسهامهم في إثراء الدراسة، نقلاً عن وكالة الأنباء السعودية "واس".

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