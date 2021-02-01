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الإثنين، 01-02-2021 02:56 م

منصة عالمية تضع الاسكندرية في المرتبة الـ23 ضمن أفضل 25 وجهة سياحية

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الوكيل الإخباري _ صنفت منصة السفر العالمية "تريب أدفايزر"، الإسكندرية كواحدة من أشهر الوجهات السياحية في العالم لعام 2021 .

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ووفقًا لقائمة نشرها الموقع الإلكتروني تسلط الضوء على أفضل الوجهات السياحية وأكثرها شعبية بين المسافرين، جاءت الإسكندرية في المرتبة الـ23 بين 25 وجهة عالمية اختارها الموقع.

 

ونشر الموقع تقريرا مصورا عن أفضل 15 مكان يمكن للسائح الاستمتاع بها في الإسكندرية.


يشار إلى أن الموقع كان قد اختار مسبقًا مدينتي القاهرة والغردقة لقائمتهما لعام 2020، حيث احتلت القاهرة المرتبة 12 والغردقة 24.


وبحسب ما نشره موقع "إيجبت إندبندنت" فإن اختيار القائمة يتم حسب كل من التعليقات والتقييمات من المسافرين حول المدن التي قاموا بزيارتها.


وتعتمد تصنيفات المدينة على تقييمات المسافرين لمطاعمها وأماكن الإقامة والأنشطة الترفيهية والسياحية الموجودة بها.


وقد تضمنت القائمة أيضًا الوجهات الأكثر زيارة في عام 2020 والأماكن التي يرغب المسافرون في زيارتها في عام 2021.


يذكر أنه وقبل تفشي فيروس كورونا ، كانت السياحة تمثل ما يقرب من 11.9% من الاقتصاد المصري، لكن ومنذ مارس من العام الماضي، تم فقدان أكثر من 150 مليون وظيفة في مجال السفر والسياحة، في قطاع البحر الأحمر وحده.


وقدر الخبراء الخسارة الناجمة عن تفشي كورونا وتأثر قطاع السياحة به بما يقارب الـ 9 مليار دولار منذ بدء الوباء.


وبعد إعادة الافتتاح في يوليو، قالت السلطات إن معدل السياحة في ارتفاع لكنه يبقى قريبا من المتوسط في مصر.


وفي محاولة لإنعاش صناعة السياحة المتعثرة في مصر، أطلق وزيرا الطيران والسياحة في مصر مبادرة "استمتع بشتائك في مصر"، والتي تتضمن خصومات على الرحلات الجوية والفنادق للمسافرين المحليين والأجانب.


وكانت صحيفة تلغراف البريطانية، قد نشرت، الخميس الماضي، تقريرًا صنف مصر كأفضل وجهة سياحية يجب التحقق منها بمجرد رفع الإغلاق البريطاني، وذلك بفضل الانخفاض الكبير في الإصابات بفيروس كورونا.

 

 

المصدر : سبوتنيك 



 




 

 


 

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