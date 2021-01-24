منظمة السياحة العالمية: عودة الحركة لطبيعتها بالشرق الأوسط في 2023

الوكيل الإخباري _ أكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية بسمة اليمان، أن معدل السياحة الدولية انخفض 70% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب قيود السفر العالمية، لاحتواء الوباء العالمي كورونا .



وأشارت إلى أن إقليم الشرق الأوسط هو الأقل تضررا مقارنة بالأقاليم الأخرى في العالم، وأن هناك توقعا بتحسن مؤشرات قطاع السياحة في أثناء الربع الثالث من عام 2021 بينما العودة إلى مستويات ما قبل 2019 سيكون عام 2023، وقد تتغير هذه التوقعات وفق التقييم المستمر لهذه الحالة الصحية والاقتصادية التي تأثر منها كل العالم.

اضافة اعلان



و أوضحت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، أن السياحة من أكثر القطاعات تضررا بين جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة بسبب جائحة كورونا وتسببت في إلحاق السياحة العالمية بخسائر فادحة وبالاقتصادات الوطنية، وبسبل عيش الناس، وبالجهود عامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف دول العالم.







