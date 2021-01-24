الأحد 24-01-2021
الوكيل الاخباري

اعتماد رخص المهن المنتهية للعامين الماضيين لإصدار تصاريح العمل

الجامعة الأردنية تبدأ بصرف مستحقات طلبتها المتميزين اليوم

المعونة للوكيل : مساعدات نقدية لهذه الفئة خلال الشتاء

النواب يحيل مشروع قانون تنظيم الموازنة إلى لجنته المالية

توضيح هام من وزير المالية

الملك يفتتح مستشفى العقبة الميداني

الصناعة لـ الوكيل: لن نتردد بتحديد سقف سعري لأي سلعة إذا كان هناك مغالاة

توصيتان هامتان للعمل على حسر وباء كورونا

وزارة المالية : لا تغيير هذا الشهر على موعد صرف الرواتب

تصريح حكومي جديد بشأن الوضع الوبائي

الأحد، 24-01-2021 01:13 م

منظمة السياحة العالمية: عودة الحركة لطبيعتها بالشرق الأوسط في 2023

20210124005817691


الوكيل الإخباري _ أكدت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية بسمة اليمان، أن معدل السياحة الدولية انخفض 70% في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك بسبب قيود السفر العالمية، لاحتواء الوباء العالمي كورونا .

وأشارت إلى أن إقليم الشرق الأوسط هو الأقل تضررا مقارنة بالأقاليم الأخرى في العالم، وأن هناك توقعا بتحسن مؤشرات قطاع السياحة في أثناء الربع الثالث من عام 2021 بينما العودة إلى مستويات ما قبل 2019 سيكون عام 2023، وقد تتغير هذه التوقعات وفق التقييم المستمر لهذه الحالة الصحية والاقتصادية التي تأثر منها كل العالم.

اضافة اعلان

و أوضحت المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في منظمة السياحة العالمية، أن السياحة من أكثر القطاعات تضررا بين جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة بسبب جائحة كورونا وتسببت في إلحاق السياحة العالمية بخسائر فادحة وبالاقتصادات الوطنية، وبسبل عيش الناس، وبالجهود عامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في مختلف دول العالم.

المصدر : بوابة اخبار اليوم 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
88040087-c110-44f6-ad90-0384bda9680b

الإمارات الوجهة السياحية الأولى في العالم لعشاق صيد الصقور

dubai-dubai-162046420392-orijgp

دبي.. افتتاح أعلى أرجوحة ملاهي في العالم

82101_20200510T000000Z_1547266607_RC2MLG9WVTIK_RTRMADP_3_HEALTHCORONAVIRUSBRITAIN_1592999015240

بريطانيا تفرض حجرا صحيا على القادمين إليها لمدة 10 أيام

2021-01-23T085729Z_297539879_RC2KDL9NKB1T_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-NORWAY

إغلاق صارم في أوسلو

62-133746-hundreds-flights-canceled-germany-hurricane-sabin_700x400

ألمانيا تشدد إجراءات دخول القادمين من 20 دولة

2020_3_8_10_36_17_844

مطار الكويت الدولي يقلص عدد الرحلات القادمة إلى 1000 راكب يوميا

أخبار متعلقة
image (1)

دبي تفرض قيوداً على الفنادق والمستشفيات مع تزايد حالات كورونا

6008bc774236043c274849f8

بولندا.. قطاع السياحة الشتوية يتحدى قيود كورونا ويعيد فتح أبوابه جنوب البلاد

C6FA71FC-5DC1-4425-B294-DEB444F6A5B8 (Custom)

كورونا يتسبب في انهيار حركة السفر بمطار بيروت

973995 (Custom)

الإمارات تعفي مواطني 20 دولة من الحجر الصحي

بريطانيا (Custom)

اغلاق جميع ممرات السفر في بريطانيا

5fff1e845c70c (Custom)

السعودية تحذر مواطنيها من السفر إلى 12 دولة