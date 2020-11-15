الوكيل الاخباري- اقترحت منظمة السياحة العالمية (UNWTO) في اجتماع اخير نشرت نتائجه عبر موقعها الرسمي، خططًا جديدة يتم بموجبها منح السياح حماية قانونية أكبر كمستهلكين.

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ومع استعادة الثقة كأولوية رئيسية للقطاع، فإن المدونة الدولية لحماية السياح التي قدمتها منظمة السياحة العالمية بدعم من حوالي 100 دولة عضو حتى الآن، ستجعل الدعم متاحًا للسياح المتأثرين بحالات الطوارئ أكثر وضوحًا واتساقًا على مستوى العالم.



في اجتماعها الأول، أظهرت لجنة وضع مدونة دولية لحماية السياح مشاركة نشطة من 92 دولة عضو في منظمة السياحة العالمية.

وقد تبنوا معًا خطة عمل محددة لاستعادة ثقة السائحين من خلال إطار عمل مشترك ومتناسق.



في غضون الأسابيع المقبلة، ستتم دعوة المنظمات الدولية والمفوضية الأوروبية وكذلك أصحاب المصلحة من القطاع الخاص للانضمام إلى هذه المبادرة لتحقيق حصة أكثر عدلاً وتوازنًا من المسؤوليات بين الجميع أصحاب المصلحة في السياحة في عالم ما بعد كوفيد 19.



منظمة السياحة العالمية: مدونة دولية جديدة لتوفير حماية قانونية أكبر للسياح

السياحة حول العالم

وقبيل الاجتماع، نشرت المنظمة توصيات لمساعدة السياح الدوليين في حالات الطوارئ، مما مهد الطريق للمدونة الدولية لحماية السياح.

المدونة تشمل منع الاضطرابات المحتملة من خلال وضع خطط للطوارئ وبروتوكولات التنسيق وتدريب أصحاب المصلحة في السياحة لمساعدة السياح في حالات الطوارئ، ومعالجة التعاون عبر الحدود بين الحكومات ومقدمي خدمات السياحة، وتعزيز التعاون الوثيق بين الحكومات ومقدمي خدمات السفر والإقامة ومعالجة الإجراءات الفعالة.



وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي: “إن وضع مجموعة قياسية من معايير حماية المستهلك الدنيا للسياح سيساعد في جعل الناس يشعرون بمزيد من الأمان والثقة في السفر الدولي، وسيضمن أيضًا أن يتم تقاسم مسؤولية إدارة الاضطرابات الناجمة عن هذا الوباء بشكل عادل عبر قطاعنا بأكمله “.



من المتوقع أن يتم تقديم تقرير مرحلي عن تطوير المدونة الدولية لحماية السياح في الجمعية العامة القادمة لمنظمة السياحة العالمية (نهاية عام 2021 في مراكش، المغرب) للموافقة عليه من قبل الدول الأعضاء.

المصدر: TRAVELTALEZ



