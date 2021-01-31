من كندا إلى إيطاليا.. العالم يعود تدريجيا إلى حظر الرحلات الجوية

الوكيل الإخباري _ تزايدت في الآونة الأخيرة قرارات الحكومات المختلفة الرامية إلى حظر تبادل الرحلات الجوية بعد فترة شهدت تخفيفا لهذا النوع من القيود.



وتتزامن عودة عمليات الحظر، مع ظهور سلالات متحورة جديدة لفيروس كورونا في بريطانيا وجنوب أفريقيا والبرازيل.

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كما تتزامن تلك الخطوات مع تأخيرات غير متوقعة في عمليات تزويد دول العالم باللقاحات المختلفة.



واليوم، أعلنت شركة الخطوط الجوية المكسيكية (ايرو مكسيكو) أنها ستعلق رحلاتها إلى كندا ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير/ شباط وحتى 30 من مارس/ آذار.



وجاء الإعلان المكسيكي بعد أن أعلنت كندا أن شركاتها الرئيسية ستعلق رحلاتها إلى المكسيك والكاريبي لثلاثة أشهر بدءا من اليوم الأحد.



وأعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الجمعة عن الإجراءات التي وافقت عليها شركات الطيران الكندية في محاولة لاحتواء انتشار وباء فيروس كورونا، مع ما تواجهه حملة البلاد لطرح اللقاحات المضادة للفيروس من انتكاسة جديدة.

وفي بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء الجمعة، قالت الخطوط الجوية المكسيكية إنه سيجري تعليق رحلاتها إلى تورونتو في الثامن من فبراير شباط، كما ستعلق رحلاتها إلى مونتريال وفانكوفر بدءا من العاشر من فبراير شباط.







إيطاليا تخشى "السلالة البرازيلية"



واشار وزير الصحة الإيطالي روبيرتو سبيرانزا إن بلاده مددت امس السبت تعليق الرحلات الجوية من البرازيل 15 يوما أخرى.



حيث انه قال على فيسبوك "وقعت أمرا جديدا يمدد وقف الرحلات من البرازيل ويمنع جميع من مروا بذلك البلد في الأربعة عشر يوما السابقة من دخول إيطاليا".



وكانت روما قد أعلنت تعليق الرحلات الجوية من البرازيل يوم 16 يناير/ كانون الثاني وحتى نهاية الشهر بسبب سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في البرازيل.



وقال متحدث باسم الوزير إن التعليق سيستمر حتى 15 فبراير شباط "ومن الممكن تجديده".



كما شهدت الأسابيع الماضية تمديد حظر الرحلات الجوية في السعودية، فضلا عن قرارات حظر معينة اتخذتها عدة دول حول العالم.



المصدر : العين الإخبارية



