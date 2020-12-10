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الخميس، 10-12-2020 03:20 م

مهرجان لتسلق جبال الجليد في النمسا

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الوكيل الاخباري - أعلنت هيئة السياحة بولاية تيرول النمساوية عن إقامة مهرجان تسلق جبال الجليد (Eis Total Ice Climbing Fest) السنوي بوادي بيتزتال في يناير (كانون الثاني) المقبل.

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وأوضحت الهيئة أن المهرجان في دورته الحادية والعشرين يوفر لعشاق الرياضات الشتوية الفرصة لتسلق الشلالات والجبال المتجمدة في أحضان جبال الألب الساحرة.

 

كما سيتعرف المشاركون في المهرجان على أحدث تقنيات التسلق ويكتسبون مهارات التحكم في الحبال وكيفية بناء كوخ الإسكيمو تحت إشراف نخبة من المرشدين والمدربين المتخصصين.

 

 

 

المصدر :لبنان 24



 




 

 


 

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