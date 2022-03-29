موريشيوس.. جزيرة الأحلام لشهر عسل لا ينسى

الوكيل الإخباري - تعد جزيرة موريشيوس الجزيرة الأفضل لقضاء شهر عسل لا يُنسى، وتضم الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي مزيجاً رائعاً من الشواطئ الرملية والبحر الفيروزي والفنادق العالمية والطقس المعتدل والطبيعة الساحرة، بالإضافة إلى الثقافة والتراث.

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تقع الفنادق في جزيرة موريشيوس على الشاطئ مباشرة، ما يضمن لك إطلالة خاطفة ورائعة في كل صباح، فضلاً عن الهدوء الذي تتمتع به لتناسب عطلة رومانسية في شهر العسل، بجانب المناطق والأنشطة الترفيهية التي تمنحك أوقات مغامرة ممتعة.



من أبرز معالم جزيرة موريشيوس:



1 . أرض السبعة ألوان

موقع ذو منظر طبيعي غريب، يتكون من كثبان ملوّنة بسبعة ألوان مميزة: (الأزرق والبني والأخضر والأرجواني والأحمر والبنفسجي والأصفر)، ما يمنحك المتعة الكاملة في رحلة تستغرق 45 دقيقة بالسيارة.



2 . شلال شاماريل

واحد من الأماكن التي لا بد من زيارتها في جزيرة موريشيوس، ويقع الشلال على بعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام من أرض السبعة ألوان.



3 . متحف الصدف World of Seashells

من الأماكن المجانية التي يمكنك زيارتها، والاستمتاع بها على سطح الجزيرة الرائعة، ويضم أكبر مجموعة من الصدف في أفريقيا.



4 . شلالات تامارين

شلال مثير للإعجاب، يتكون من سبع غطسات عمودية، ويصل إجمالي ارتفاعه لحوالي 250 متراً، وتقع في واحدة من الغابات البكر الأخيرة في موريشيوس.



5 . مزارع السكر

تنتشر مزارع قصب السكر في جزيرة موريشيوس وعلى الطريق إليها، وتتمتع المنطقة بالشوارع النابضة بالحياة والمقاهي المتناثرة في كل مكان، والأسواق الصاخبة، لتعيشي ليلة مميزة بين أصحاب الأرض.



6 . بونت بون ديو

جسر طبيعي فوق نظام كهوف الحمم البركانية، يبلغ طوله نحو 80 متراً، وعرضه حوالي 50 متراً، بينما ارتفاع السقف 15 متراً وأكثر.



7 . حديقة بامبلموسيس النباتية

حديقة استوائية جميلة، بها العديد من النباتات النادرة، أقيمت في عام 1767.

زهرة الخليج