الثلاثاء 29-03-2022
الوكيل الاخباري

الخصاونة : نفكر بمدينة إدارية تستوعب الدوائر الحكومية والزيادة السكانية

وريكات يطلع على مشاريع صندوق التنمية بجرش وعجلون

رئيس الوزراء : الحكومة ستطرح فرصاً استثماريَّة كبرى

الخصاونة يهدد للمرة الثالثة بـ العيون الحمراء

وزير البيئة يشارك في أسبوع التغير المناخي لمنطقة الشرق الأوسط

الخصاونة : التعرفة الكهربائيّة لن تمسّ 93% من الأردنيين

18 مسنا فوق 85 عاماً تزوجوا في الأردن

توزيع الكهرباء تدعو الراغبين بالتسجيل على منصة الدعم إلى مراجعتها السبت المقبل

الخصاونة : القطاع العام لا يستطيع وحده التصدِّي لتحدِّيات البطالة

وزير الزراعة يطلع على التداول والكميات في بورصة الزهور

الثلاثاء، 29-03-2022 11:27 ص

موريشيوس.. جزيرة الأحلام لشهر عسل لا ينسى

mauri


الوكيل الإخباري - تعد جزيرة موريشيوس الجزيرة الأفضل لقضاء شهر عسل لا يُنسى، وتضم الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي مزيجاً رائعاً من الشواطئ الرملية والبحر الفيروزي والفنادق العالمية والطقس المعتدل والطبيعة الساحرة، بالإضافة إلى الثقافة والتراث.

اضافة اعلان

 

تقع الفنادق في جزيرة موريشيوس على الشاطئ مباشرة، ما يضمن لك إطلالة خاطفة ورائعة في كل صباح، فضلاً عن الهدوء الذي تتمتع به لتناسب عطلة رومانسية في شهر العسل، بجانب المناطق والأنشطة الترفيهية التي تمنحك أوقات مغامرة ممتعة.


من أبرز معالم جزيرة موريشيوس:


1 . أرض السبعة ألوان
موقع ذو منظر طبيعي غريب، يتكون من كثبان ملوّنة بسبعة ألوان مميزة: (الأزرق والبني والأخضر والأرجواني والأحمر والبنفسجي والأصفر)، ما يمنحك المتعة الكاملة في رحلة تستغرق 45 دقيقة بالسيارة.


2 . شلال شاماريل
واحد من الأماكن التي لا بد من زيارتها في جزيرة موريشيوس، ويقع الشلال على بعد 15 دقيقة سيراً على الأقدام من أرض السبعة ألوان.


3 . متحف الصدف World of Seashells 
من الأماكن المجانية التي يمكنك زيارتها، والاستمتاع بها على سطح الجزيرة الرائعة، ويضم أكبر مجموعة من الصدف في أفريقيا.

4 . شلالات تامارين
شلال مثير للإعجاب، يتكون من سبع غطسات عمودية، ويصل إجمالي ارتفاعه لحوالي 250 متراً، وتقع في واحدة من الغابات البكر الأخيرة في موريشيوس. 


5 . مزارع السكر 
تنتشر مزارع قصب السكر في جزيرة موريشيوس وعلى الطريق إليها، وتتمتع المنطقة بالشوارع النابضة بالحياة والمقاهي المتناثرة في كل مكان، والأسواق الصاخبة، لتعيشي ليلة مميزة بين أصحاب الأرض.


6 . بونت بون ديو
جسر طبيعي فوق نظام كهوف الحمم البركانية، يبلغ طوله نحو 80 متراً، وعرضه حوالي 50 متراً، بينما ارتفاع السقف 15 متراً وأكثر.


7 . حديقة بامبلموسيس النباتية 
حديقة استوائية جميلة، بها العديد من النباتات النادرة، أقيمت في عام 1767.

 

 

 

زهرة الخليج 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6242f0a54c59b722aa7d473c

مصر تكشف عن خطتها البديلة بعد انقطاع السياحة الروسية والأوكرانية

62419b2e42360409b9487ee1

صحيفة: منشآت سياحية مهددة بالإغلاق في سوريا خلال رمضان

61059e4e4236046efd5e03bc

شركة طيران كويتية تعود لتوزيع الأرباح بعد توقف عامين بسبب كورونا

6240332e4236045d365e329e

ارتفاع أعداد السياح الوافدين إلى موريتانيا هذا العام

1647418955663

البحرين: تعافي أعداد المسافرين لما قبل الجائحة بنهاية 2023

download (1)

الكويت.. ضبط مخالفات 10 شركات سياحة وطيران