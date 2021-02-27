السبت 27-02-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

توقع وصول 641 ألف جرعة من لقاح كورونا نهاية آذار

المعونة: صرف المعونات وفق الأحرف الأبجدية

تعميم على الشخص غير الملتزم بالحجر المنزلي

حادثة مؤلمة في عمان .. وفاة طفلين غرقا

تعليق الدوام في مركز وزارة التنمية الاجتماعية

القبض على شخص نشر فيديو مثيرا للجدل

تخصصات لن يتم استقبال طلبات التوظيف بها

منخفض جوي قادم إلى المملكة

الأشغال : ندرس حلا جذريا لطريق إربد

إطلاق الكشف التنافسي لملء الشواغر الحكومية - رابط

السبت، 27-02-2021 11:35 ص

موسكو تترأس مدن العالم بما يخص وسائل النقل المريحة

moscow-transport-strategy


الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام مختصة بخدمات السفر عبر الإنترنت، الجمعة، أن موسكو أصبحت رائدة بين المدن التي تتمتع بوسائل النقل الأكثر راحة.

اضافة اعلان

وبحسب بيان لموقع "وان تو ترايب"، نشر عل "تيلغرام": "أصبحت موسكو رائدة بين المدن بتمتعها بأكثر وسائل النقل العامة راحة.

 

وقد أجريت الدراسة من قبل"وان تو ترايب" من خلال مقابلات مع السياح الروس".

وأضاف البيان: أجاب 21% بأن موسكو هي المدينة الأكثر ملاءمة لوسائل النقل. من بين المدن الأخرى، خصت الدراسة أيضًا براغ 6.4% وسانت بطرسبرغ وبرلين 5.2%.

 

ووفقًا للدراسة، يتنقل 68% من المشاركين في جميع أنحاء المدينة (موسكو) بالحافلات ومترو الأنفاق ويستخدم شخص الدراجة من بين كل ثلاثة أشخاص في المدينة.


 

 

المصدر : سبوتنك


 




 

 


 

إقرأ ايضا
np_file_44065

بيرو.. قلعة ماتشو بيتشو تعيد فتح أبوابها بعد شهر من الإغلاق

1772833

حافلة ركاب ذاتية القيادة تسير في شوارع إسبانيا - فيديو

funfacts_covid_5__large

سياح يتدفقون لرؤية ظاهرة فريدة في شلالات نياجرا

image

دبي تختصر رحلة المسافر ببصمتي العين والوجه إلى 5 ثوانٍ

2394086-210462617

الكويت تؤكد تجهيز قائمة جديدة لدول يحظر الطيران معها

20200326_2_41565241_53400622-scaled-e1591735143447

الكويت تسمح بدخول غير المواطنين أراضيها

أخبار متعلقة
140-215451-corona-time-gap-takes-european-travelers-1995_700x400

جائحة كورونا.. فجوة زمنية تأخذ مسافري أوروبا إلى 1995

143-133339-tourism-germany-suffers-corona-losses_700x400

السياحة الألمانية تنهار في عام كورونا

20210203_1612370080-362

الخطوط القطرية تتيح رحلات لـ 50 مدينة أمريكية بالشراكة مع جيت بلو

zxcvxbnvbnmbmbn,b

منصة عالمية تضع الاسكندرية في المرتبة الـ23 ضمن أفضل 25 وجهة سياحية