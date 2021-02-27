موسكو تترأس مدن العالم بما يخص وسائل النقل المريحة

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام مختصة بخدمات السفر عبر الإنترنت، الجمعة، أن موسكو أصبحت رائدة بين المدن التي تتمتع بوسائل النقل الأكثر راحة.

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وبحسب بيان لموقع "وان تو ترايب"، نشر عل "تيلغرام": "أصبحت موسكو رائدة بين المدن بتمتعها بأكثر وسائل النقل العامة راحة.

وقد أجريت الدراسة من قبل"وان تو ترايب" من خلال مقابلات مع السياح الروس".



وأضاف البيان: أجاب 21% بأن موسكو هي المدينة الأكثر ملاءمة لوسائل النقل. من بين المدن الأخرى، خصت الدراسة أيضًا براغ 6.4% وسانت بطرسبرغ وبرلين 5.2%.

ووفقًا للدراسة، يتنقل 68% من المشاركين في جميع أنحاء المدينة (موسكو) بالحافلات ومترو الأنفاق ويستخدم شخص الدراجة من بين كل ثلاثة أشخاص في المدينة.







المصدر : سبوتنك



