موسكو تترأس مدن العالم بما يخص وسائل النقل المريحة

الوكيل الاخباري - أفادت وسائل اعلام مختصة بخدمات السفر عبر الإنترنت، الجمعة، أن موسكو أصبحت رائدة بين المدن التي تتمتع بوسائل النقل الأكثر راحة.
وبحسب بيان لموقع "وان تو ترايب"، نشر عل "تيلغرام": "أصبحت موسكو رائدة بين المدن بتمتعها بأكثر وسائل النقل العامة راحة.
وقد أجريت الدراسة من قبل"وان تو ترايب" من خلال مقابلات مع السياح الروس".
وأضاف البيان: أجاب 21% بأن موسكو هي المدينة الأكثر ملاءمة لوسائل النقل. من بين المدن الأخرى، خصت الدراسة أيضًا براغ 6.4% وسانت بطرسبرغ وبرلين 5.2%.
ووفقًا للدراسة، يتنقل 68% من المشاركين في جميع أنحاء المدينة (موسكو) بالحافلات ومترو الأنفاق ويستخدم شخص الدراجة من بين كل ثلاثة أشخاص في المدينة.
المصدر : سبوتنك