الثلاثاء 01-12-2020
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الثلاثاء، 01-12-2020 08:33 ص

موسكو تشهد شتاء اسكندنافيا هذا العام

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الوكيل الاخباري - قال المتخصص الرائد في مركز فوبوس للطقس ييفغيني تيشكوفيتس، أن الشتاء القادم في موسكو سيكون خفيفا ودافئا مع ثلوج معتدلة.

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وحدد الخبير أن متوسط درجة حرارة الهواء في العاصمة لفصل الشتاء المقبل سيكون 4.5 درجة تحت الصفر تقريبًا، في حين أن المعدل الطبيعي هو 7.7 درجة تحت الصفر.


وقال تيشكوفيتس، إن الشتاء في منطقة موسكو سيبدأ بتساقط الثلوج، مما سيسمح بإنشاء غطاء ثلجي يصل سمكه إلى أربعة سنتيمترات. وبشكل عام، يمكن أن تصل نسبة النقص من حيث هطول الأمطار في ديسمبر/كانون الأول إلى 30 في المئة.


أما في ليلة رأس السنة، وفقًا لتوقعات عالم الأرصاد الجوية، يمكن أن تنخفض درجة حرارة الهواء إلى -11 درجة، ويصل ارتفاع الغطاء الثلجي إلى 8-13 سم.


وأضاف إنه من المتوقع أيضًا أن يكون شهر يناير/كانون الثاني دافئًا جدًا، وسترتفع نسبة هطول الأمطار إلى 20 في المئة فوق المتوسط ، وسيصل ارتفاع الغطاء الثلجي إلى 15-20 سم على الأقل.


وستكون درجات حرارة شهر فبراير/شباط أيضًا أعلى من المعدل الطبيعي بمقدار ثلاث درجات تقريبًا.


وأشار العالم إلى أن مثل هذه المؤشرات تتوافق مع درجات الحرارة في أوسلو أو هلسنكي. ولخص تيشكوفيتس: "هذا يعني أنه يمكن تسمية الشتاء المقبل بـ"الاسكندنافي".

 

 


المصدر : سبوتنك




 




 

 


 

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