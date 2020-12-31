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الخميس، 31-12-2020 12:02 م

موسكو تصعد في ترتيب المدن الذكية العملاقة

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الوكيل الاخباري - صعدت موسكو ثلاث مراتب في ترتيب المدن الذكية حسب "Z / Yen". وتحتل العاصمة الروسية اليوم المرتبة 44 في القائمة.

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يعتمد مؤشر المراكز الذكية على نهج سلطات المدينة في إدخال الابتكارات والتقنيات الجديدة. مدن مثل سيدني وبانكوك وميلانو وملبورن موجودة في نفس القائمة مع موسكو، بحسب ما ذكر موقع "tvzvezda".


تعمل موسكو بنشاط على إدخال ابتكارات المدينة الذكية في الحياة اليومية، وتدمج تقنيات الإنترنت في حياة المدينة، وتعمل العاصمة على تطوير نظام "النقل الذكي"، باستخدام أحدث أجيال الإنترنت.


وتعمل أكثر من 370 خدمة عبر الإنترنت ضمن المدينة. نظام "المدينة الذكية" يساعد جميع موارد المدينة على العمل بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، مما يحسن نوعية حياة سكان موسكو.

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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