الخميس 12-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الاحتلال يعرقل وصول موكب الشهيدة أبو عاقلة إلى القدس المحتلة

ارتفاع كبير بأسعار الغاز في اوروبا

الارصاد : موجة حارة تؤثر على الاردن وتحذير من ضربات الشمس

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

العراق.. وفاة 3 أطفال بحريق داخل منزلهم

مدير الأمن العام يستقبل رئيس أركان القوات التنزانية

شيرين ابو عاقلة.. اتضحت الصورة.. وغابت التغطية ​

الصادرات التركية للولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا

زيادة بأسعار الحبوب في تونس

وظائف شاغرة في سلطة العقبة - رابط التقديم

الخميس، 12-05-2022 03:01 م

ميانمار تعيد فتح حدودها للسياح بعد غياب اكثر من عامين

banner-1-628x439


الوكيل الإخباري-أكد المجلس العسكري في ميانمار انه سيسمح للسياح بالتقدم للحصول على تأشيرات بعد انقطاع دام أكثر من عامين.

اضافة اعلان

 

وأغلقت دولة ميانمار حدودها أمام الزوار في مارس 2020 في بداية تفشي جائحة كورونا في محاولة لمنع ارتفاع عدد الإصابات.


وتم عزل الدولة أكثر بعد أن أطاح الجيش بحكومة أونغ سان سو كي المدنية في البلاد في فبراير 2021، مما أثار احتجاجات ضخمة وقمعا عسكريا دمويا ضد المعارضة.


وقال إشعار في غلوبل نيو لايت أوف ميانمار: "بهدف تطوير قطاع السياحة، سيتم السماح بطلبات التأشيرات الإلكترونية (السياحية) والموافقة عليها اعتبارا من 15 مايو 2022".


هذا وتضرر قطاع السياحة من الوباء، حيث سجلت البلاد 40 ألف حالة إصابة بكوفيد -19 يوميا في ذروتها العام الماضي. وقد سجلت ما يقرب من 20000 حالة وفاة في المجموع.


كما أدت الاشتباكات بين مقاتلين مناهضين للانقلاب وقوات الأمن في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة، بما في ذلك المدن الرئيسية في يانغون وماندالاي، إلى إضعاف الأعمال، مع انسحاب العديد من الشركات الدولية من البلاد.


وتراجع الاقتصاد، مع انخفاض عملة الكيات المحلية مقابل الدولار، وتسبب انقطاع التيار الكهربائي في المدن الكبرى في تفاقم البؤس الاقتصادي.

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
253363Image1

6 طرق لجعل حقيبة سفرك أقل وزناً

باريس

بعد جائحة كورونا.. حرب الفنادق تعود إلى باريس

لبلانا

5 نشاطات ممتعة في سلوفينيا

image (2)

اذا كنت تشعر بالدوار أثناء السفر .. اليك هذه النصائح

1c901398-f47e-41c0-b769-54e25f3aa811

مواقع خلابة ينصح بزيارتها في السعودية

6277b89a42360420a703a9e3

قرار من السيسي بخصوص المجلس الأعلى للسياحة

أخبار متعلقة
F4pGk3CYDpPi7bIMse0L2sHEfHyBvPQrho4blUjm

اليابان تدرس رفع الحظر المفروض على دخول الأجانب اعتبارا من الشهر المقبل