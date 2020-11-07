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السبت، 07-11-2020 11:50 ص

ميناء راشد يفوز بجائزة الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري- حصل ميناء راشد، التابع لموانئ دبي العالمية، على جائزة الميناء السياحي الرائد في الشرق الأوسط للعام الثالث عشر على التوالي ضمن جوائز السفر العالمية 2020.

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وقد عززت مرافق الميناء المتطورة ومساحاته الكبيرة من قدرته في التعامل مع سفن رحلات الركاب، لتشكل قيمة مضافة لموقعه الاستراتيجي، ويحتل مكانة متقدمة كميناء رائد على مستوى العالم.


ويمكن لميناء راشد التعامل مع سبع سفن سياحية عملاقة دفعة واحدة، واستقبال 25000 مسافر في اليوم، كما تستوعب محطة حمدان بن محمد للمسافرين 14000 مسافر يومياً، وتعد أكبر قاعة مسافرين مغطاة في محطة رحلات بحرية في العالم.


وبهذه المناسبة، قال محمد المناعي، الرئيس التنفيذي لشركة “مراسي بي آند أو” والمدير التنفيذي لميناء راشد: “نشعر بسعادة بالغة لفوزنا مجدداً بهذه الجائزة المرموقة، فهي شهادة تميزنا وتفوقنا على العديد من الموانئ الرائدة من جميع أنحاء العالم، وبغض النظر عن الوضع الراهن في الأسواق العالمية، يظل مبدؤنا الثابت هو عدم المساومة على أي جانب من جوانب تجربة السفر والاستمتاع بزيارة دبي، لتقديم خدمات عالية الجودة لعملائنا المتميزين”.


وتابع: “وتأكيداً على ذلك، قمنا خلال المرحلة الأولى من الجائحة باستقبال 13 سفينة سياحية عالقة في المنطقة، تحمل ما يقرب من 39000 راكب، منهم 22000 سائح و17000 من أفراد الطواقم البحرية، وسهلنا مغادرتهم وضمان عودتهم الآمنة إلى بلدانهم الأصلية. وفي حين نستعد حالياً للموسم القادم، فقد قمنا باتخاذ كافة تدابير السلامة والوقاية لتقديم تجربة استثنائية لجميع السياح”.

 

المصدر: موسوعة المسافر 

 


 




 

 


 

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