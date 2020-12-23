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الأربعاء، 23-12-2020 12:28 م

ناسا تقدم طائرة هليكوبتر جديدة وتوضح مهمتها- فيديو

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الوكيل الاخباري - قام مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا في ولاية فلوريدا بإطلاق آخر رحلات طائرات الهليوكوبتر من طراز "بيل هويز تو" بنوع آخر وطراز جديد أكثر تطورا.

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وبعد ثلاثة عقود من عمل طائرات هويز والتي أطلق عليها اسم الأحصنة، تم استبدالها بأسطول من طائرات الهليوكوبتر من طراز "إيرباص H135"، والتي توفر قدرات أمنية وطبية موسعة، كما تؤمن لكينيدي القدرة على إنجاز مهامه بشكل أكثر أمانا، بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للوكالة.


وبين المصدر أنه قد تم وصول طائرتان من طراز "إيرباص" في 30 أيلول إلى كولومبوس في ولاية ميسيسبي، ومن المتوقع وصول طائرة ثالثة من ذات الطراز ليكتمل الأسطول أمام مبنى المركبات في كينيدي.

 



ومن أبرز الاختلافات بين طرازي الطائرتين، أن الطائرات السابقة من طراز "هويز" تعمل بمحرك واحد، أما الطائرات من طراز "إيرباص" فهي تعمل بمحركين، مما يسمح لها بتأمين متطلبات عمليات الإطلاق التجارية ومهام الإنقاذ الطبية لوكالة ناسا والتي تتطلب غالبا عبور المحيطات.


وفي حديث لأحد المسؤولين في الوكالة، بين أن الوكالة اليوم قادرة على تزويد الطاقم الطبي بإمكانيات أكبر على متن الطائرة، كما أصبح بالإمكان تجاوز جميع العقبات التي لم يتمكنوا من اجتيازها سابقا مع طائرات "هويز" القديمة بنقل الجرحى إلى المشافي.


وأضاف بأن إمكانيات "إيرباص" لا تقتصر فقط على الخدمات التجارية والطبية، بل تقدم دورا في عملية البحث البيولوجي، حيث سيستخدمها العلماء في دراساتهم ضمن محمية الحياة البرية في جزيرة ميريت.

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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