الخميس 16-12-2021
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الخميس، 16-12-2021 03:54 م

نشاطات سياحية مناسبة لشهر العسل في دبي

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الوكيل الإخباري - تجذب إمارة دبي الأزواج لقضاء شهر عسل لخمسة أيام تقريباً، لمشاهدة المعالم السياحية في دبي، والمشاركة في أنشطة المغامرة، وتجربة رحلات السفاري الصحراوية، وكذلك الاستمتاع بالتسوق في كل من مراكز التسوق والأسواق المحلية.

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ركوب منطاد الهواء الساخن

لا توجد طريقة أفضل للاحتفال بشهر العسل من ركوب بساط رومانسي فوق محيط لا نهاية له من الكثبان الرملية والواحات الخضراء الزمردية والمها والغزلان والجمال المتجولة.
استمتع بالتجربة النادرة لرؤية ضوء الشمس البرتقالي الناري عند بزوغ الفجر من أعلى في الهواء. يمكنك ركوب منطاد الهواء الساخن عند غروب الشمس للاستمتاع ببداية الفجر في أفق دبي.

 

تجربة معسكر سفاري الصحراء الليلي الشهير

من أشهر الرحلات الاستكشافية في دبي هي رحلة السفاري الصحراوية، وبينما يحجز معظم السياح هذه الرحلة ليوم، يجب على من يقضون شهر العسل أن يختاروا المبيت في مخيم بدوي.
التخييم بين عشية وضحاها في الصحراء يعني أن تقضيه مع شريكك في وقت واحد تحت السماء المرصعة بالنجوم. استرخِ  في أجواء رومانسية حقًا بعد أن استمتعت بركوب الكثبان الرملية، وعشاء فخم، والرقص الشرقي، ورسم الحناء.

 

تجربة التسوق

لا شيء يضاهي التسوق في دبي. سواء كنت تخطط للذهاب إلى أكبر مركز تسوق في العالم به أكثر من 1200 متجر، أو تتجول في سوق المنسوجات والتوابل والذهب، فإن دبي هي بقعة مثالية للتسوق. 
بينما تفتخر المدينة ببعض مراكز التسوق الضخمة الباهظة، فإن الوصول إلى أحد الأسواق العديدة في المدينة يعد تجربة أساسية للزوار. سواء كنت تبحث عن بعض المجوهرات الذهبية الفخمة أو الأقمشة المنسوجة يدويًا أو عطور العود التقليدية، فهناك أسواق لجميع الاحتياجات تقريبًا.

 

الاستمتاع بتجربة الأدرينالين في دبي
إذا كنت أنت وشريكك الآخر من الباحثين عن الأدرينالين، فإن دبي هي المكان المناسب لكما. يمكن لأولئك الذين يسعون لقضاء شهر عسل مليء بالمغامرات الاستمتاع بمجموعة من الرياضات المائية من الغطس في القفص أو غوص السكوبا أو الركوب على الركبة أو التزلج على الماء أو التجديف بالكاياك أو ركوب الأمواج بالطائرة الورقية أو ركوب الأمواج بالرياح أو التنزه على الألواح أو حتى رحلات السفاري مع أسماك القرش.

 

 

المصدر - سيدتي 

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