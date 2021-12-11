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السبت، 11-12-2021 04:32 م

نشاطات في 3 جبال شهيرة للمتسلقين

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الوكيل الإخباري - لا تجذب السياحة في الجبال محبّي التسلّق وعشّاق المغامرة فحسب، بل الراغبين في استكشاف النظم البيئيّة الجبليّة التي تأوي الكائنات الحيّة المثيرة للاهتمام، فضلاً عن الاستمتاع بنشاطات أخرى، لا سيّما التخييم والمشي لمسافات طويلة والمشاهد البانوراميّة من القمم.

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في مناسبة اليوم العالمي للجبال الواقع في 11 ديسمبر، الذي حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2003، جولة على ثلاثة جبال شهيرة في العالم حيث مروحة واسعة من النشاطات المغرية للسائحين.

 

 

"إيفرست"

"إيفرست"؛ قمّة في سلسلة جبال الهيمالايا، مع ارتفاع يبلغ 8849 متراً. إشارة إلى أن الرقم الأخير يشير إلى الارتفاع الأعلى على وجه الأرض. على الحدود بين النيبال ومنطقة التبت في الصين، تجذب القمّة المتسلّقين من جميع المستويات، والمستعدين لدفع مبالغ كبيرة إلى المرشدين الجبليين المحترفين لإكمال رحلات التسلّق الناجحة .

 

"تيبل ماونتن"

يشرف "جبل تيبل" أو "تيبل ماونتن" على مدينة "كيب تاون" بجنوب أفريقيا؛ السمة الرئيسية للجبل، هي هضبة مستوية تقارب 3 كيلومترات من جانب إلى آخر، وتحيط بها المنحدرات شديدة الخفوض. إشارة إلى أن النقطة الأكثر ارتفاعاً في جبل "تيبل" تبلغ 1.086 متراً فوق سطح البحر، مع توفّر الـ"تلفريك" الذي ينقل الركاب إلى القمة، التي تشرف على "كيب تاون" وخليج "تيبل" وجزيرة "روبن" من الشمال، والساحل الأطلسي من الغرب والجنوب.

 

جبل فوجي

يعدّ جبل فوجي الأكثر ارتفاعاً في اليابان، مع 3776 متراً، و يبعد فقط 100 كيلومتر عن طوكيو، عاصمة اليابان وأكبر مدنها.

 

المصدر - سيدتي 

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