نشاطات ممتعة في كابو سان لوكاس عند السياحة في المكسيك

الوكيل الإخباري - كابو سان لوكاس عبارة عن امتداد صغير من شواطئ المكسيك، يقع عند نقطة التقاء المحيط الهادئ وبحر كورتيز، ويشتهر باستضافة عدد كبير من المنتجعات من فئة الخمس نجوم والمأكولات البحرية الطازجة وفرص مشاهدة الحيتان والمغامرات الاستوائية الأخرى.

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أبرز النشاطات في كابو سان لوكاس عند السياحة في المكسيك :

سان خوسيه ديل كابو

إذا سبق لك استكشاف المدن الأوروبية، فأنت تعلم مدى أهمية استكشاف "المدينة القديمة". على الرغم من أنه ليس الاسم الرسمي لمنطقة مدينة كابو سان لوكاس، إلا أن سان خوسيه ديل كابو يقدم لمحة عن تاريخ المكسيك. على الرغم من أن الرحلة تستغرق 20 دقيقة بسيارة الأجرة، إلا أن الرحلة تستحق العناء - خاصة إذا كانت لديك شهية للانغماس الثقافي.

تجول في مارينا كابو سان لوكاس



هل تكتمل أي بلدة شاطئية من دون رحلة إلى المرسى المحلي؟ يمكن الوصول إلى المرسى بسهولة من العديد من أفضل المنتجعات، لذا يمكن اصطحاب رفاقك في السفر وقضاء اليوم في تصفح المتاجر وتناول الوجبات الخفيفة في مطاعم السلسلة المحلية والوطنية، أثناء الاستمتاع بالمنظر.

المصدر - سيدتي