الثلاثاء 17-11-2020
الوكيل الاخباري

أسعار الذهب الثلاثاء 17/11/2020

وفيات الثلاثاء 17/11/2020

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الثلاثاء .. تشكل الضباب صباحا وأجواء لطيفة

المستشفيات الخاصة ترد على أمر الدفاع بوضع اليد على اي مستشفى كليا او جزئيا لاستقبال حالات كورونا

بايدن : جائحة كورونا ستشتد

بيان صادر عن وزارة الخارجية

الجامعة العربية تدين المشروع الاستيطاني الجديد جنوب القدس

تعميم على الجامعات بخصوص الامتحانات النهائية

العراق: 42 وفاة و2390 إصابة جديدة بكورونا




الثلاثاء، 17-11-2020 10:03 ص

نشاط السفر بالسيارات في أميركا يهبط 8.6%

f8df7414-06ab-4c37-b6fa-519004474f6c_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- انخفض عدد الأميال التي قطعها قائدو السيارات الأميركيون 8.6% في سبتمبر، وهو ما يمثل أقل نزول شهري منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا ملايين الأميركيين للبدء في العمل من المنازل في مارس.

اضافة اعلان

وقالت الإدارة الاتحادية للطرق السريعة، إن عدد الأميال التي قطعتها السيارات على الطرق في البلاد انخفض 23.4 مليار ميل في سبتمبر، لكنه كان مرتفعا 2.8% في أغسطس.


وهذه هي المرة الأولى التي يقل فيها مقدار التراجع في نشاط السفر بالسيارات عن 10% منذ فبراير.


وفي الشهور التسعة الأولى من 2020، قاد الأميركيون 355.5 مليار ميل، بانخفاض 14.5%، وهو أدنى مستوى في مثل هذه الفترة منذ عام 2000.


المصدر: العربية



 




 

 


 

إقرأ ايضا
a7063e3a-0404-4d36-a89c-be9c86911e5d_16x9_1200x676

موقع إكسبيديا يتوقع عودة السياحة الصيف المقبل

tour

ممنوع دخول السياح..قائمة بالوجهات التي تمنع المسافرين من زيارتها وسط كورونا

Checkin

بسبب كورونا.. أشياء ستفتقدها داخل الفندق

INAF_20201115185141442

الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات لبعض الفئات

red-sea-diving-corals

مصر ثاني أفضل وجهة للغوص في العالم

مطار-صلالة--800x500

مطار صلالة يحصل على شهادة عالمية في الاعتماد الصحي

أخبار متعلقة
O

خسائر بـ74% لمجموعة طيران الإمارات بالنتائج نصف السنوية

download (1)

إماراتي يقضي 3 أيام على جزيرة خالية من السكان

GettyImages-1229571596_0

سنغافورة تعلن افتتاح فقاعة السفر مع هونغ كونغ في 22 نوفمبر

3_7

أماكن سياحية أوروبية في نوفمبر

PR-MyDubai-Experience-Installation-En

مطار دبي : توقعات بانخفاض حركة السفر إلى 70% في العام الجاري

1596343989

مطار الكويت يعلن شرطا أساسيا لسفر المحجورين