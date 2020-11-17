نشاط السفر بالسيارات في أميركا يهبط 8.6%

الوكيل الاخباري- انخفض عدد الأميال التي قطعها قائدو السيارات الأميركيون 8.6% في سبتمبر، وهو ما يمثل أقل نزول شهري منذ أن دفعت جائحة فيروس كورونا ملايين الأميركيين للبدء في العمل من المنازل في مارس.

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وقالت الإدارة الاتحادية للطرق السريعة، إن عدد الأميال التي قطعتها السيارات على الطرق في البلاد انخفض 23.4 مليار ميل في سبتمبر، لكنه كان مرتفعا 2.8% في أغسطس.





وهذه هي المرة الأولى التي يقل فيها مقدار التراجع في نشاط السفر بالسيارات عن 10% منذ فبراير.



وفي الشهور التسعة الأولى من 2020، قاد الأميركيون 355.5 مليار ميل، بانخفاض 14.5%، وهو أدنى مستوى في مثل هذه الفترة منذ عام 2000.



المصدر: العربية



