نصائح أساسية عند السياحة في هنغاريا خارج موسم الذروة

الوكيل الإخباري - هنغاريا (المجر) وجهة أوروبية جذابة، تتمتع بتاريخ طويل، وهي غنية بالمواقع الطبيعية والتاريخية والثقافية الجديرة بالزيارة، والمتمثلة بالقلاع وبحيرات خلابة وكهوف وغابات كثيفة.

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في الآتي، أبرز النصائح والمعلومات التي يجب مراعاتها قبل السياحة في هنغاريا:

تجنب المساومة

من الواضح أن المساومة هي جزء لا يتجزأ من التسوق في العديد من البلدان، باستثناء هنغاريا. السكان المحليون لا يساومون ولا يجادلون أثناء عملية الشراء، لذا لن يقلل البائعون من التكلفة يمكن الحصول على خصم فقط عند شراء عدة سلع من بائع واحد.



الدفع نقدًا

أثناء السفر إلى المجر، يفضل استخدام النقود في معظم المقاهي والمطاعم، علمًا أنه هناك أماكن لا تسمح بالدفع من خللا طاقة الإئتمان.



سياحة خارج بودابست

بودابست هي المدينة الأكثر شهرة في المجر، ولكن زيارة المدن والقرى تجربة استثنائية بالنسبة للمسافر سيمنح السفر إلى البلدات والقرى الصغيرة فرصة للتعرف على التقاليد والثقافة المحلية للمجر أثناء السفر إليها، فإن المدن التي يجب أن يضعها المسافر في خطته، والتي يكون من بينها: مدينة فيها هي إيجر، وسزينتندري، ودبريسين، وتوكاج، وسوبرون، وتيهاني.



تجنب موسم الذروة

الفترة الممتدة بين يونيو وأغسطس هي موسم الذروة في المجر، خلال هذا الوقت تمتلئ البلاد بالسياح لذلك، لذا يفضل الزيارة في الربيع والخريف، علمًا أن الطقس جيد للغاية في كلا الموسمين، إلى جانب الطقس اللطيف والشوارع والوجهات السياحية لن تكون مزدحمة للغاية، هذا يعني أن المسافر لن يحتاج إلى الانتظار في قائمة الانتظار لساعات.



حجز مكان الإقامة مسبقًا

يمكن إتباع الكثير من الطرق لجعل السفر ميسور التكلفة على سبيل المثال، يمكن حجز الإقامة قبل الرحلة هناك العديد من المواقع الإلكترونية التي يمكن أن تساعد المسافر في ذلك، والحجز مجاني تمامًا في بعضها إلى جانب كونه أرخص، سيمنح الحجز المبكر فرصة للعثور على أفضل الفنادق ونزل وشقق الإيجار.

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